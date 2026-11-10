Η νέα φωτογράφιση του GNTM 7 είναι άκρως ευρηματική και σίγουρα αντάξια του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται τα μοντέλα.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αφού καλωσόρισε τους Top 10 του φετινού κύκλου, ανακοίνωσε στη συνέχεια το θέμα της φωτογράφισης: «Είστε γονείς και το ζητούμενο είναι το multitasking», ακούγεται να λέει η creative director.

Η Άννα βρίσκεται υπό έντονη πίεση, με αποτέλεσμα να δείξει μια πλευρά της άγνωστη μέχρι τότε. Ο Ακύλλας εντοπίζει αμέσως την αλλαγή στη συμπεριφορά της: «Η Άννα σήμερα έχει έρθει με τον ρόλο του αφεντικού εδώ πέρα». Η ίδια παραδέχεται: «Όταν είμαστε on set, εγώ είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστική», ενώ λίγο αργότερα ξεσπάει λέγοντας: «Λοιπόν, να σου πω, κλείσε το στόμα σου».

Η Σταυρούλα Χαλκιά φτάνει στα όριά της: «Δεν μπορώ την ειρωνεία, δεν ξέρω πώς να ανταπεξέλθω σε αυτά που είδα», δηλώνει.

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Στο πλατό, οι κριτές είναι αποφασισμένοι να μη χαριστούν σε κανέναν! Άλλωστε, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει και μπορεί να αποβεί μοιραία.

«Είναι μια πάρα πολύ κακή φωτογραφία», σχολιάζει με ειλικρίνεια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Μπέττυ Μαγγίρα, από την πλευρά της, σημειώνει: «Γίνεται βαρετό», ενώ ο Άγγελος Μπράτης βλέπει κάτι και το βρίσκει παταγώδη επιτυχία. «Δε με βοηθάει σε τίποτα», τονίζει στο τέλος του βίντεο ο Λάκης Γαβαλάς.

«Έχουμε όρια κάποια στιγμή κάνουμε μπαμ», τονίζει η Anastazja.

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