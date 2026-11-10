GNTM: Η Άννα εκτός ορίων: «Λοιπόν, να σου πω, κλείσε το στόμα σου»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο που θα προβληθεί την Τρίτη 10/11

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα φωτογράφιση του GNTM 7 έχει θέμα το multitasking για γονείς.
  • Η Άννα δείχνει ανταγωνιστική και εκφράζει έντονα συναισθήματα υπό πίεση.
  • Η Σταυρούλα Χαλκιά δυσκολεύεται με την ειρωνεία και φτάνει στα όριά της.
  • Οι κριτές είναι αυστηροί και σχολιάζουν αρνητικά τις φωτογραφίες.
  • Η κατάσταση στο πλατό είναι τεταμένη, καθώς κάθε λεπτομέρεια μετράει.

Η νέα φωτογράφιση του GNTM 7 είναι άκρως ευρηματική και σίγουρα αντάξια του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται τα μοντέλα.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αφού καλωσόρισε τους Top 10 του φετινού κύκλου, ανακοίνωσε στη συνέχεια το θέμα της φωτογράφισης: «Είστε γονείς και το ζητούμενο είναι το multitasking», ακούγεται να λέει η creative director.

Αποχώρηση με αιχμές από το GNTM - Χρήστος, Καρολίνα ή Χρύσανθος;

Η Άννα βρίσκεται υπό έντονη πίεση, με αποτέλεσμα να δείξει μια πλευρά της άγνωστη μέχρι τότε. Ο Ακύλλας εντοπίζει αμέσως την αλλαγή στη συμπεριφορά της: «Η Άννα σήμερα έχει έρθει με τον ρόλο του αφεντικού εδώ πέρα». Η ίδια παραδέχεται: «Όταν είμαστε on set, εγώ είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστική», ενώ λίγο αργότερα ξεσπάει λέγοντας: «Λοιπόν, να σου πω, κλείσε το στόμα σου».

Η Σταυρούλα Χαλκιά φτάνει στα όριά της: «Δεν μπορώ την ειρωνεία, δεν ξέρω πώς να ανταπεξέλθω σε αυτά που είδα», δηλώνει.

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Στο πλατό, οι κριτές είναι αποφασισμένοι να μη χαριστούν σε κανέναν! Άλλωστε, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει και μπορεί να αποβεί μοιραία.

GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»

«Είναι μια πάρα πολύ κακή φωτογραφία», σχολιάζει με ειλικρίνεια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Μπέττυ Μαγγίρα, από την πλευρά της, σημειώνει: «Γίνεται βαρετό», ενώ ο Άγγελος Μπράτης βλέπει κάτι και το βρίσκει παταγώδη επιτυχία. «Δε με βοηθάει σε τίποτα», τονίζει στο τέλος του βίντεο ο Λάκης Γαβαλάς.

«Έχουμε όρια κάποια στιγμή κάνουμε μπαμ», τονίζει η Anastazja. 

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