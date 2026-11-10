Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη νεαρή που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 24χρονη γυναίκα από Μπουρκίνα Φάσο βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, με την αστυνομία να ερευνά την υπόθεση.
  • Ο σύντροφός της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου, αναφέροντας ότι έφυγε για βόλτα χωρίς να αποκαλύψει προορισμό.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε εμφανείς εξωτερικές κακώσεις, με τον χρόνο θανάτου να εκτιμάται 5-7 ημέρες πριν τον εντοπισμό.
  • Διεξάγονται τοξικολογικές εξετάσεις για πιθανές ουσίες που σχετίζονται με τον θάνατό της.
  • Η σορός βρέθηκε με δεμένα τα πόδια, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και μπορεί να είναι κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, στον Άγιο Παντελεήμονα. Στην αστυνομία κατέθεσε ο σύντροφός της, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου στο Α.Τ. Κυψέλης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε ότι φιλοξενούσε την 24χρονη στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας και ότι εκείνη έφυγε για μια βόλτα, χωρίς να του αποκαλύψει πού θα πήγαινε. 

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο σενάρια για τον θάνατο της 24χρονης στη βαλίτσα

«Ήταν στο σπίτι μου επί της οδού Φαέθοντα στο κέντρο της Αθήνας. Στο σπίτι αυτό την φιλοξενούσα. Τα τελευταία λόγια που μου είπε ήταν ότι θα έβγαινε έξω για μια βόλτα χωρίς να μου πει συγκεκριμένα πού θα πάει ή τι θα κάνει ή ποιον θα συναντήσει μετά», φέρεται να είπε ο άνδρας και συνέχισε:

«Δεν την ξαναείδα, ούτε σήκωσε ξανά το τηλέφωνό της. Όταν κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, αποφάσισα να πάω στην αστυνομία και να δηλώσω την εξαφάνιση».

Άγιος Παντελεήμονας: Νεκρή για 5 έως 7 ημέρες – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός έδωσε η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο Νεκροτομείο Αθηνών.

Άγιος Παντελεήμονας: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 24χρονης

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή, η αιτία θανάτου της 24χρονης είναι απροσδιόριστη. Δεν εντοπίστηκαν εμφανείς εξωτερικές κακώσεις στο κεφάλι ή το σώμα της γυναίκας. Ειδικότερα, δε διαπιστώθηκαν τραύματα που να παραπέμπουν σε πυροβολισμό ή μαχαίρωμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, με τον χρόνο θανάτου να εκτιμάται περίπου στις 5 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Άγιος Παντελεήμονας: Στο μικροσκόπιο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Όπως εξήγησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Άγιος Παντελεήμονας: Σε 24χρονη ανήκει η σορός - Είχε δηλωθεί η εξαφάνιση

Οι ειδικοί καλούνται να διαπιστώσουν εάν στον οργανισμό της 24χρονης υπήρχε κάποια ουσία που ενδεχομένως συνδέεται με τον θάνατό της ή εάν είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται διαφορετικά ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η πιθανότητα δηλητηρίασης ή η λήψη ουσιών από την ίδια τη γυναίκα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

Άγιος Παντελεήμονας: Το δεμένο σχοινί στα πόδια της 24χρονης

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό στους αστυνομικούς είναι το γεγονός ότι η γυναίκα βρέθηκε με δεμένα τα πόδια με νάιλον σχοινί.

Άγ. Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η σορός γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα

Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός μέσα στη βαλίτσα.

Όπως επεσήμανε ο Γρηγόρης Λέων, το σχοινί μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα, καθώς είναι πιθανόν να εντοπιστεί σε αυτό γενετικό υλικό, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του ανθρώπου που το χρησιμοποίησε.

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