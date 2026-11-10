Δύο βασικά σενάρια εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Η νεκροψία-νεκροτομή δεν έδωσε σαφή απάντηση για τα αίτια θανάτου, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον οι τελευταίες επαφές της νεαρής γυναίκας, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις προσώπων από το περιβάλλον της.

Η 24χρονη είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από τις 29 Οκτωβρίου. Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε μετά τον εντοπισμό της σορού, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα

Άγιος Παντελεήμονας: Τα δύο σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής εξετάζουν το ενδεχόμενο η 24χρονη να μεταφέρθηκε σε κλειστό διαμέρισμα, όπου και έχασε τη ζωή της.

Ως προς τις συνθήκες του θανάτου της, διερευνώνται δύο βασικές εκδοχές.

Η πρώτη αφορά το ενδεχόμενο να επήλθε ο θάνατος από κάποιον μηχανισμό που δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί. Η δεύτερη σχετίζεται με πιθανή χορήγηση ουσιών, οι οποίες ενδέχεται να προκάλεσαν τον θάνατό της.

Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από βίντεο ασφαλείας

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί η ανάλυση του υλικού από κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI.

Στη σορό δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις ή εξωτερικά τραύματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις καταγραφές έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον δύο άτομα, τα χαρακτηριστικά των οποίων εμφανίζονται ασαφή. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους, αλλά και εάν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν τις επαφές της 24χρονης, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν το περιβάλλον της και να διαπιστώσουν με ποιους είχε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα.

Η ανάλυση των βίντεο θεωρείται σημαντική για την ανασύνθεση των κινήσεων των εμπλεκομένων και ενδεχομένως για τον εντοπισμό της διαδρομής που ακολούθησε η βαλίτσα πριν βρεθεί στον Άγιο Παντελεήμονα.

Άγιος Παντελεήμονας: Τι έδειξε η νεκροψία για την 24χρονη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής, που διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Γιώργο Ντιλέρνια, η αιτία θανάτου της 24χρονης παραμένει απροσδιόριστη.

Στη σορό δε διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις ή εξωτερικά τραύματα που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων θεωρούνται πλέον καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα

Με βάση τις μέχρι τώρα ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ο θάνατός της τοποθετείται χρονικά περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Παράλληλα, τα εσωτερικά όργανα παρουσίαζαν σηπτικές αλλοιώσεις, καθώς είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία της σήψης.

Η απουσία εμφανών κακώσεων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το τι συνέβη.

Άγιος Παντελεήμονας: Θα καταθέσει ο φίλος της που δήλωσε την εξαφάνισή της

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, αναμένεται να κληθεί για κατάθεση ο φίλος της 24χρονης, ο οποίος είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου.

Η κατάθεσή του αναμένεται να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των τελευταίων κινήσεων της νεαρής γυναίκας, των επαφών της και του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο χάθηκαν τα ίχνη της.