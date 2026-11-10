Τούνη: «Επιτέλους βρήκες boyfriend που δεν τον ενδιαφέρουν τα social»

Το βίντεο από το Παρίσι και το σχόλιο για τον boyfriend της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει ταξίδι στο Παρίσι, μοιράζοντας εικόνες και βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Στο τελευταίο της βίντεο πρωταγωνιστεί ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης.
  • Η Τούνη σχολιάζει χιουμοριστικά την απουσία ενδιαφέροντος του Δημήτρη για τα social media.
  • Αναφέρει ότι ο Δημήτρης δεν ανεβάζει ποτέ τίποτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η ανάρτηση περιλαμβάνει και στιγμές χορού της Τούνη με εντυπωσιακό φόρεμα.

Ένα ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό απολαμβάνει η Ιωάννα Τούνη, αυτή τη φορά στο Παρίσι, από όπου μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και βίντεο από τις περιπλανήσεις της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ιωάννα Τούνη: Στο Παρίσι με τον γιο της, Πάρη - Η επίσκεψη στην Disneyland

Η γνωστή influencer δεν χάνει ευκαιρία να απαθανατίζει στιγμές από την καθημερινότητά της, ενώ σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της πρωταγωνιστικό ρόλο είχε και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

 

Η Ιωάννα Τούνη επιστράτευσε για ακόμη μία φορά το χιούμορ της, κάνοντας ένα σχόλιο για την ιδιαίτερη σχέση του αγαπημένου της με τα social media.

Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα

Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, η ίδια ποζάρει και χορεύει με ανεβασμένη διάθεση, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα με παγιέτες.

«Επιτέλους βρήκες boyfriend που δεν τον ενδιαφέρουν τα social & δεν ανεβάζει ποτέ τίποτα!», έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας να φανεί πως ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης δεν έχει την ίδια εξοικείωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει εκείνη.

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη: «Δε μιλάμε απλά για κλεψιά, μιλάμε για ζωές»

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