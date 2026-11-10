Ένα ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό απολαμβάνει η Ιωάννα Τούνη, αυτή τη φορά στο Παρίσι, από όπου μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και βίντεο από τις περιπλανήσεις της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η γνωστή influencer δεν χάνει ευκαιρία να απαθανατίζει στιγμές από την καθημερινότητά της, ενώ σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της πρωταγωνιστικό ρόλο είχε και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

Η Ιωάννα Τούνη επιστράτευσε για ακόμη μία φορά το χιούμορ της, κάνοντας ένα σχόλιο για την ιδιαίτερη σχέση του αγαπημένου της με τα social media.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, η ίδια ποζάρει και χορεύει με ανεβασμένη διάθεση, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα με παγιέτες.

«Επιτέλους βρήκες boyfriend που δεν τον ενδιαφέρουν τα social & δεν ανεβάζει ποτέ τίποτα!», έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας να φανεί πως ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης δεν έχει την ίδια εξοικείωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει εκείνη.