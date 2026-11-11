GNTM: Χρήστος ή Φωτεινή; Η δύσκολη απόφαση των κριτών

«Νομίζω θα μου λείψει όλο το GNTM», δήλωσε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι κριτές του GNTM επέλεξαν τον Χρήστο να παραμείνει στον διαγωνισμό, ενώ η Φωτεινή αποχώρησε.
  • Ο Χρήστος δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του δυνατό αντίπαλο και ότι οι άλλοι δεν χάρηκαν με την παραμονή του.
  • Η Φωτεινή εξέφρασε ικανοποίηση για την είσοδό της στη δεκάδα και θα της λείψουν οι φωτογραφίσεις και η κριτική επιτροπή.
  • Η αποχώρηση της Φωτεινής επηρέασε τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, καθώς ήταν ο συνδετικός κρίκος της ομάδας.
  • Η Καραλίνα ανέφερε ότι η απουσία της Φωτεινής θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ψυχρότητα μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Με τα περιθώρια συνεχώς να στενεύουν, οι κριτές αναγκάστηκαν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Μία από αυτές ήταν να επιλέξουν ανάμεσα στη Φωτεινή και στον Χρήστο.

GNTM 7: Η φωτογραφία της Φωτεινής δεν πείθει τους κριτές!

Ο Χρήστος είναι τελικά το μοντέλο που θα έχει άλλη μια ευκαιρία στο GNTM. Ο ίδιος κατάφερε επιτέλους να αλλάξει την έκφρασή του, κερδίζοντας μία θέση στην 9άδα.

«Θεωρώ πως οι άλλοι με υπολογίζουν και πιστεύω ότι σήμερα δε χάρηκαν που έμεινα, γιατί είμαι ένας αρκετά δυνατός αντίπαλος», τόνισε, αναφερόμενος σε όσους ξαφνιάστηκαν με την παραμονή του στον διαγωνισμό.

GNTM 2026: Η Φωτεινή αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια από τον διαγωνισμό 

GNTM 2026: Η Φωτεινή αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια από τον διαγωνισμό

Η Φωτεινή, από την άλλη, όχι μόνο χάρισε μοναδικές λήψεις το διάστημα που βρισκόταν στον διαγωνισμό, αλλά κατάφερε να κερδίσει τους πάντες με τον χαρακτήρα της. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που έφτασα μέχρι τους 10. Γενικά επιτεύχθηκε ο πρώτος μου στόχος, που ήταν η δεκάδα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που έφτασα μέχρι εδώ και δε θα άλλαζα τίποτα», δήλωσε αρχικά.

GNTM: Τα ντισαβαντάζ «γονάτισαν» τη Σταυρούλα - «Είσαι διαβολική τελικά»

«Γενικά θα μου λείψουν πολλά πράγματα: οι φωτογραφίσεις, η κριτική επιτροπή, τα πλατό μας. Νομίζω θα μου λείψει όλο το GNTM. Είδα πόσο με εκτιμούν όλα τα άλλα παιδιά κι αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα», συμπλήρωσε.

Η Άννα δεν περίμενε την αποχώρηση της φίλης της κι έκλαιγε με αναφιλητά!

Η Άννα δεν περίμενε την αποχώρηση της φίλης της κι έκλαιγε με αναφιλητά!

Η Anastazja έσπευσε να σχολιάσει πως υπήρξε ο συνδετικός κρίκος μέσα στο σπίτι και ότι ήταν η αποχώρηση που τους θορύβησε περισσότερο από κάθε άλλη: «Θεωρώ πως η Φωτεινή αποτελούσε κατά κάποιον τρόπο τον συνδετικός κρίκος του σπιτιού. Γενικά μας ένωνε. Ήταν η πρώτη αποχώρηση που την αισθανθήκαμε πολύ δυνατά όλοι μας».

Με τη σειρά της, η Καραλίνα σημείωσε πως η απουσία της Φωτεινής θα μεγαλώσει κι άλλο την απόσταση μεταξύ τους: «Τώρα από εδώ και πέρα που έφυγε η Φωτεινή, θα 'ναι ακόμη πιο ψυχρά τα πράγματα».

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