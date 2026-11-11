Στο σπίτι του Μαζωνάκη η αδελφή του, Βάσω - Αδειάζουν τη βίλα

Το «ευχαριστώ» της και επιθυμία από τους δημοσιογράφους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.26 , 14:19 Ένας Κορεάτης τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου και γίνεται viral!
11.11.26 , 14:16 Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
11.11.26 , 14:15 PEUGEOT: Δωρεάν καύσιμα έως έναν χρόνο
11.11.26 , 14:01 Στο Παίδων 13 μαθητές από εισπνοή χημικών σε πισίνα σχολείου
11.11.26 , 14:00 Η σημασία της διατήρησης της μυϊκής μάζας στο αδυνάτισμα
11.11.26 , 13:56 Ζήνα Κουτσελίνη: Η άγνωστη ιστορία του Άδωνι Γεωργιάδη με παιδί με αυτισμό
11.11.26 , 13:50 Πρωταθλητής κολύμβησης φέρνει στο Cash or Trash ενα απρόσμενο αντικείμενο
11.11.26 , 13:46 Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες
11.11.26 , 13:43 Στο σπίτι του Μαζωνάκη η αδελφή του, Βάσω - Αδειάζουν τη βίλα
11.11.26 , 13:32 LiLALO: 25 χρόνια συνεπούς δημιουργίας, με το βλέμμα στο αύριο
11.11.26 , 13:19 Συγκινεί παιδική έκθεση: «Θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης»
11.11.26 , 13:17 Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
11.11.26 , 13:06 Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλές για βόμβες σε 300 σχολεία
11.11.26 , 13:05 Φωτεινή GNTM 7: Μίλησε για την αποχώρησή της και χόρεψε Salsa
11.11.26 , 12:48 Γιορτή Αγίου Μηνά: Ο προστάτης των γεωργών και των ανύπανδρων γυναικών
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Στο Παίδων 13 μαθητές από εισπνοή χημικών σε πισίνα σχολείου
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
«Είναι εύκολο και δύσκολο να συνεργάζεσαι με την πρώην σύντροφό σου»
Διονύσης Παπανδρέου: Η απάντηση για τον Ανδρέα και το κρυφό απωθημένο
Στο σπίτι του Μαζωνάκη η αδελφή του, Βάσω - Αδειάζουν τη βίλα
Σεργουλόπουλος: Η αποκάλυψη για τη Γιουλάκη που μας άφησε άφωνους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» (11/11/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε το άδειασμα της βίλας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του.
  • Η αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, βρέθηκε στη βίλα και πήρε προσωπικά αντικείμενα.
  • Η διαδικασία άδειασματος έχει αρχίσει από τις 28 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει αρκετό χρόνο.
  • Η βίλα είχε σφραγιστεί για έρευνα της αστυνομίας πριν δοθεί πρόσβαση στην οικογένεια.
  • Η οικογένεια συγκεντρώνει τα προσωπικά αντικείμενα του εκλιπόντος σε επιλεγμένους χώρους.

Ξεκίνησε το άδειασμα της βίλας του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.. Στη βίλα βρέθηκε και η αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω Μαζωνάκη, η οποία αποχώρησε έχοντας πάρει κάποια προσωπικά αντικείμενα. Ζήτησε, μάλιστα, από τις κάμερες να μην προβληθούν πλάνα της.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής, Στέλιο Γιδάκο, που βρέθηκε στο σημείο η Βάσω Μαζωνάκη είπε επίσης: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό που κάνετε, που κρατάτε τη μνήμη του αδελφού μου ζωντανή». 

Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη

Παράλληλα, όπως φαίνεται, πλέον έχει δοθεί πρόσβαση στον χώρο, ο οποίος μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε σφραγιστεί για να μην αλλοιωθεί τίποτα στο εσωτερικό του προτού γίνει η έρευνα της αστυνομίας. 

Μαρτυρίες από γείτονες αποκαλύπτουν, μάλιστα, από τις 28 Οκτωβρίου είχαν αρχίσει σταδιακά να μεταφέρονται αντικείμενα από το σπίτι. Φωτογραφία - ντοκουμέντο της εκπομπής κατέγραψε τις αλλαγές και στο δωμάτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού το φως που παρέμενε αναμμένο το προηγούμενο διάστημα ήταν πλέον σβηστό, ενώ είχαν μετακινηθεί και οι κουρτίνες.

Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»

Στο σπίτι του Μαζωνάκη η αδελφή του, Βάσω - Αδειάζουν τη βίλα

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η Βάσω Μαζωνάκη επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας πως απομένει αρκετή δουλειά. Τα πράγματα του εκλιπόντος μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολλά και γι’ αυτό η ολοκλήρωση της μεταφοράς θα χρειαστεί αρκετό χρόνο.

Μαζωνάκης: Η κόντρα με την αδερφή του και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η οικογένεια έχει αρχίσει να συγκεντρώνει και να μεταφέρει προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη σε χώρους που έχει επιλέξει. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η διαδικασία γίνεται σταδιακά έως ότου αδειάσει εντελώς η βίλα. 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΒΑΣΩ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
 |
ΒΙΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Παίδων 13 Μαθητές Από Εισπνοή Χημικών Σε Πισίνα Σχολείου
Ελλαδα
Στο Παίδων 13 μαθητές από εισπνοή χημικών σε πισίνα σχολείου
ΟΣΔΕΛ Εκδήλωση
Ελλαδα
Επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια του ΟΣΔΕΛ, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
Νηστεία Χριστουγέννων
Ελλαδα
Νηστεία Χριστουγέννων 2026: Πότε ξεκινά και τι τρώμε
Ορεινές αποδράσεις: Καρπενήσι, Λίμνη Πλαστήρα, Παύλιανη
Ελλαδα
Απόδραση σε τρεις μαγικούς ορεινούς προορισμούς
Άγιος Παντελεήμονας: Το μοιραίο ραντεβού της 24χρονης Αραμάτα
Ελλαδα
Άγιος Παντελεήμονας: Το μοιραίο ραντεβού της 24χρονης-Άφαντο το κινητό της
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 10/11: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 10/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 53.000.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Άνθρωποι Μεροκάματου Με Χρέη Εκατομμυρίων
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Άνθρωποι του μεροκάματου βρέθηκαν με χρέη εκατομμυρίων
Καμπανάκι Από Την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας Για Επιθέσεις
Ελλαδα
«Καμπανάκι» από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας- Φόβοι για επιθέσεις χάκερ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top