Ξεκίνησε το άδειασμα της βίλας του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.. Στη βίλα βρέθηκε και η αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω Μαζωνάκη, η οποία αποχώρησε έχοντας πάρει κάποια προσωπικά αντικείμενα. Ζήτησε, μάλιστα, από τις κάμερες να μην προβληθούν πλάνα της.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής, Στέλιο Γιδάκο, που βρέθηκε στο σημείο η Βάσω Μαζωνάκη είπε επίσης: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό που κάνετε, που κρατάτε τη μνήμη του αδελφού μου ζωντανή».
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Παράλληλα, όπως φαίνεται, πλέον έχει δοθεί πρόσβαση στον χώρο, ο οποίος μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε σφραγιστεί για να μην αλλοιωθεί τίποτα στο εσωτερικό του προτού γίνει η έρευνα της αστυνομίας.
Μαρτυρίες από γείτονες αποκαλύπτουν, μάλιστα, από τις 28 Οκτωβρίου είχαν αρχίσει σταδιακά να μεταφέρονται αντικείμενα από το σπίτι. Φωτογραφία - ντοκουμέντο της εκπομπής κατέγραψε τις αλλαγές και στο δωμάτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού το φως που παρέμενε αναμμένο το προηγούμενο διάστημα ήταν πλέον σβηστό, ενώ είχαν μετακινηθεί και οι κουρτίνες.
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Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η Βάσω Μαζωνάκη επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας πως απομένει αρκετή δουλειά. Τα πράγματα του εκλιπόντος μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολλά και γι’ αυτό η ολοκλήρωση της μεταφοράς θα χρειαστεί αρκετό χρόνο.
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Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η οικογένεια έχει αρχίσει να συγκεντρώνει και να μεταφέρει προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη σε χώρους που έχει επιλέξει. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η διαδικασία γίνεται σταδιακά έως ότου αδειάσει εντελώς η βίλα.
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»