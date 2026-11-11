Ξεκίνησε το άδειασμα της βίλας του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.. Στη βίλα βρέθηκε και η αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω Μαζωνάκη, η οποία αποχώρησε έχοντας πάρει κάποια προσωπικά αντικείμενα. Ζήτησε, μάλιστα, από τις κάμερες να μην προβληθούν πλάνα της.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής, Στέλιο Γιδάκο, που βρέθηκε στο σημείο η Βάσω Μαζωνάκη είπε επίσης: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό που κάνετε, που κρατάτε τη μνήμη του αδελφού μου ζωντανή».

Παράλληλα, όπως φαίνεται, πλέον έχει δοθεί πρόσβαση στον χώρο, ο οποίος μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε σφραγιστεί για να μην αλλοιωθεί τίποτα στο εσωτερικό του προτού γίνει η έρευνα της αστυνομίας.

Μαρτυρίες από γείτονες αποκαλύπτουν, μάλιστα, από τις 28 Οκτωβρίου είχαν αρχίσει σταδιακά να μεταφέρονται αντικείμενα από το σπίτι. Φωτογραφία - ντοκουμέντο της εκπομπής κατέγραψε τις αλλαγές και στο δωμάτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού το φως που παρέμενε αναμμένο το προηγούμενο διάστημα ήταν πλέον σβηστό, ενώ είχαν μετακινηθεί και οι κουρτίνες.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η Βάσω Μαζωνάκη επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας πως απομένει αρκετή δουλειά. Τα πράγματα του εκλιπόντος μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολλά και γι’ αυτό η ολοκλήρωση της μεταφοράς θα χρειαστεί αρκετό χρόνο.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η οικογένεια έχει αρχίσει να συγκεντρώνει και να μεταφέρει προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη σε χώρους που έχει επιλέξει. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η διαδικασία γίνεται σταδιακά έως ότου αδειάσει εντελώς η βίλα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

