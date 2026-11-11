Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλές για βόμβες σε 300 σχολεία

Εκκενώθηκαν μετά από προειδοποιητικά emails

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Ιταλία: 300 σχολεία εκκενώθηκαν λόγω απειλών για βόμβες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
  • Ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των σχολείων μπορεί να αυξηθεί.
  • Τα μηνύματα φέρουν την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ» και περιλαμβάνουν απειλές για γενοκτονία κατά των Ιταλών.
  • Η ιταλική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση των απειλών.
  • Απειλές για βόμβες έχουν σταλεί και σε σχολεία της Σκωτίας, με εκκενώσεις στη Γλασκώβη.

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στην Ιταλία, καθώς τουλάχιστον 300 σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας εκκενωθηκαν, έπειτα από την αποστολή πανομοιότυπων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προειδοποιούσαν για τοποθέτηση βόμβας.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ο αριθμός των σχολικών μονάδων που επηρεάστηκαν ενδέχεται να αυξηθεί.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό La7, ο Ιταλός υπουργός ανέφερε ότι περίπου 300 σχολεία είχαν λάβει τις απειλητικές προειδοποιήσεις, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

 

 

Η κινητοποίηση των σχολικών αρχών ήταν άμεση, με βασική προτεραιότητα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που απέστειλε σχολική μονάδα στη Ρώμη προς τους γονείς, ενημερώνοντάς τους ότι, μετά την εθνική προειδοποίηση για βόμβα, όλοι οι μαθητές είχαν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο και παρέμεναν υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.

«Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή περιοχή και παραμένουν υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού», ανέφερε χαρακτηριστικά η ενημέρωση.

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η υπογραφή του ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, έφερε το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτης του Βιλαγιάτ του Μισογινιστάν». Πρόκειται για την ίδια υπογραφή που έφεραν τα απειλητικά μηνύματα της περασμένης εβδομάδας για βόμβες σε αεροπλάνα, που είχε σημάνει συναγερμό σε δεκάδες αεροδρόμια της Ευρώπης.

«Ήρθαμε για να σας αφανίσουμε. Θα διαπράξουμε γενοκτονία σε βάρος των Ιταλών», έγραφε το μήνυμα. Γινόταν επίσης λόγος για έναν «ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό», ο οποίος είχε αφεθεί μέσα στο κτίριο, σε μια πλαστική σακούλα, και διέθετε «σύστημα απομακρυσμένης πυροδότησης».

 

 

Οι συνθήκες αποστολής των μηνυμάτων, καθώς και η ταυτότητα των υπευθύνων, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ιταλικών Αρχών. Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ρώμης επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Απειλές για βόμβες εστάλησαν και σε σχολεία της Σκωτίας. Δεκάδες σχολεία στη Γλασκώβη εκκενώθηκαν και μαθητές κι εκπαιδευτικοί μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Στο επίκεντρο οι απειλές υβριδικού πολέμου στην Ευρώπη

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη για τις λεγόμενες απειλές «υβριδικού πολέμου».

Όπως επισημαίνει το Reuters, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αντίστοιχες απειλές και περιστατικά που έχουν στοχεύσει κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα εναέριας κυκλοφορίας και τηλεοπτικούς σταθμούς.

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