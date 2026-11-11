Μερικές φορές, οι πιο απλές λέξεις κρύβουν τα πιο δυνατά συναισθήματα. Μια παιδική έκθεση, γραμμένη με τον αυθορμητισμό και την αθωότητα της ηλικίας, ήταν αρκετή για να συγκινήσει και να θυμίσει πόσο ξεχωριστή θέση εξακολουθεί να έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις καρδιές των ανθρώπων που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του.

Η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία Μαζωνάκη, μοιράστηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από μαθητική έκθεση, στην οποία ένας μικρός μαθητής συμπεριέλαβε τον αγαπημένο καλλιτέχνη σε μία από τις τρεις ευχές που θα ζητούσε από ένα τζίνι.

Γιώργος και Μαρία Μαζωνάκη

Το χειρόγραφο κείμενο είχε ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026 και περιέγραφε την ιστορία ενός μάγου που συναντούσε ένα τζίνι, το οποίο του έδινε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τρεις επιθυμίες. Αρχικά, ο ήρωας ζητούσε να γίνει πλούσιος και στη συνέχεια να αποκτήσει την αθανασία. Και οι δύο ευχές του γίνονταν πραγματικότητα.

Η τρίτη, όμως, ήταν εκείνη που ξεχώριζε και έδινε στην παιδική ιστορία μια απρόσμενα συγκινητική διάσταση.

«Στην τρίτη μου ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι», έγραψε ο μικρός Θοδωρής, εκφράζοντας με τον πιο αφοπλιστικό τρόπο την επιθυμία του να ακούσει ξανά τον τραγουδιστή.

Στο τέλος της έκθεσης, μάλιστα, υπήρχε και το σχόλιο της εκπαιδευτικού: «Υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο».