Στο 50,5% εκτοξεύτηκε το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που αδυνατούσε να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες, έκτακτες οικονομικές δαπάνες το 2025. Το ποσοστό ήταν στο 43,9% το 2024, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Eurostat.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το μισό του πληθυσμού αδυνατούσε να καλύψει απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την οικονομική ευαλωτότητα των νοικοκυριών.

Ακόμα και η Βουλγαρία που έχει το χαμηλότερο μέσο μισθό πλήρους απασχόληση -η μόνη χώρα που «χτυπάει» την Ελλάδα σε αυτόν τον δείκτη- είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη χώρα μας. Σε επίπεδο χωρών, η Λετονία (43,7%) είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση και ακολουθεί η Βουλγαρία (42,4%). Αντιθέτως, η Ολλανδία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό, με 15,3%, ακολουθούμενη από τη Μάλτα και την Τσεχία (και οι δύο με 18,7%).

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΕ, το 2025, το 29,2% του πληθυσμού της ΕΕ δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει σε απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 30,0% του 2024.

Η ικανότητα διαχείρισης απρόσμενων γεγονότων μπορεί να συμβάλει στο αίσθημα ασφάλειας και, κατά συνέπεια, να επηρεάσει την ποιότητα ζωής. Πέρα από την οικονομική ασφάλεια -η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων οικονομικών δαπανών και την τακτική εκπλήρωση πληρωμών-, μια άλλη καθοριστική πτυχή είναι η φυσική ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει την προστασία από το έγκλημα και τη βία.

Πηγή: Στοιχεία Eurostat