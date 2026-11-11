Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε σε 50.5%

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Οικονομια
Πηγή: φωτογραφίες pexels
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Στο 50,5% εκτοξεύτηκε το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που αδυνατούσε να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες, έκτακτες οικονομικές δαπάνες το 2025. Το ποσοστό ήταν στο 43,9% το 2024, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Eurostat

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το μισό του πληθυσμού αδυνατούσε να καλύψει απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την οικονομική ευαλωτότητα των νοικοκυριών. 

Ακόμα και η Βουλγαρία που έχει το χαμηλότερο μέσο μισθό πλήρους απασχόληση -η μόνη χώρα που «χτυπάει» την Ελλάδα σε αυτόν τον δείκτη- είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη χώρα μας. Σε επίπεδο χωρών, η Λετονία (43,7%) είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση και ακολουθεί η Βουλγαρία (42,4%). Αντιθέτως, η Ολλανδία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό, με 15,3%, ακολουθούμενη από τη Μάλτα και την Τσεχία (και οι δύο με 18,7%).

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΕ, το 2025, το 29,2% του πληθυσμού της ΕΕ δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει σε απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 30,0% του 2024.

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες

Η ικανότητα διαχείρισης απρόσμενων γεγονότων μπορεί να συμβάλει στο αίσθημα ασφάλειας και, κατά συνέπεια, να επηρεάσει την ποιότητα ζωής. Πέρα από την οικονομική ασφάλεια -η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων οικονομικών δαπανών και την τακτική εκπλήρωση πληρωμών-, μια άλλη καθοριστική πτυχή είναι η φυσική ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει την προστασία από το έγκλημα και τη βία.

Πηγή: Στοιχεία Eurostat

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