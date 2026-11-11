Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά 107 καταστήματα μετά το λουκέτο

Τι θα γίνει με τους εργαζομένους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Pizza Fan επαναλειτουργεί 107 από τα 140 καταστήματα της στην Ελλάδα μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στις 22 Οκτωβρίου λόγω φοροδιαφυγής.
  • Ορισμένα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, με 5-6 να μην επαναλειτουργούν.
  • Η επανέναρξη περιλαμβάνει τη διαδικασία παραγγελιών από τους καταναλωτές.
  • Οι εργαζόμενοι στα κλειστά καταστήματα θα απορροφηθούν από τη μητρική εταιρεία για να συνεχίσουν να εργάζονται.
  • Η υπόθεση φοροδιαφυγής περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη της Pizza Fan και 22 άλλους εμπλεκόμενους.

Την επιστροφή της στην αγορά ξεκινά σταδιακά η Pizza Fan, καθώς 107 καταστήματα της αλυσίδας αναμένεται να επαναλειτουργήσουν μετά το λουκέτο που είχε επιβληθεί στις 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της υπόθεσης φοροδιαφυγής. Η επανεκκίνηση αφορά το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου, ενώ ορισμένα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Pizza Fan: Πληρώθηκε ο μισθός Οκτωβρίου στα κεντρικά καταστήματα

Η πρώτη φάση της επιστροφής προβλέπει την επανέναρξη της διαδικασίας παραγγελιών από τους καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της εταιρείας έχουν ήδη ενημερώσει τους υπευθύνους των καταστημάτων για το σχέδιο σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας τους.

Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα της Pizza Fan

Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα της Pizza Fan

Pizza Fan: Πόσα καταστήματα ανοίγουν ξανά

Το δίκτυο της Pizza Fan αριθμεί περίπου 140 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από αυτά, 107 αναμένεται να επιστρέψουν στην εμπορική δραστηριότητα, ενώ δεν θα επαναλειτουργήσουν όλες οι επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, περίπου 5 - 6 καταστήματα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά, έπειτα από σχετική απόφαση των ιδιοκτητών τους.

Κεραμέως στο Star για Pizza Fan: Λύση για τις πληρωμές εργαζομένων

Η επαναλειτουργία των υπόλοιπων καταστημάτων αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την επιστροφή της αλυσίδας στην αγορά, μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς της τον Οκτώβριο.

Pizza Fan: Τι θα γίνει με τους εργαζομένους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα των εργαζομένων στα καταστήματα που δεν θα ανοίξουν ξανά.

Η Pizza Fan είχε κλείσει στις 22 Οκτωβρίου για φοροδιαφυγή

Η Pizza Fan είχε κλείσει στις 22 Οκτωβρίου για φοροδιαφυγή

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει, έχει προβλεφθεί η απορρόφησή τους από τη μητρική εταιρεία, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται σε άλλες μονάδες του δικτύου.

Pizza Fan: Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι της εταιρίας

Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να διασφαλιστεί η συνέχιση της απασχόλησής τους, παρά το γεγονός ότι ορισμένα καταστήματα δεν θα επιστρέψουν σε λειτουργία.

Pizza Fan: Το λουκέτο μετά την υπόθεση φοροδιαφυγής

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα της Pizza Fan είχαν κλείσει από τις 22 Οκτωβρίου, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης φοροδιαφυγής.

Pizza Fan: «Γνώριζα για τα "κεράσματα"» - Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ακόμη 22 άτομα. Πρόκειται για ισχυρισμούς που αφορούν τη διερευνώμενη υπόθεση και δεν πρέπει να συγχέονται με οριστική δικαστική κρίση.

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