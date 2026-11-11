Παπούλια: «Ήμουνα ένα πολύ ατίθασο νιάτο. Ωραιοπαθής δεν ήμουν ποτέ»

«Πολλές φορές δεν καταλάβαινα κιόλας ότι αρέσω»

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Παπούλια: «Ήμουν Ατίθασο Νιάτο. Ωραιοπαθής Δεν Ήμουν Ποτέ»/ ERT

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Με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Σκέφτομαι δυνατά», η Εβελίνα Παπούλια παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, στις διαφορές που εντοπίζει ανάμεσα στη δική της γενιά και στο σήμερα, αλλά και στη διαπαιδαγώγηση της κόρης της, Αφροδίτης Λιάντου.

Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια

Η ηθοποιός τόνισε πως επιδιώκει πάντα να κάνει πράξη όσα σκέφτεται και να εκφράζει ελεύθερα την άποψή της, υποστηρίζοντας πως έτσι χτίζονται πιο καθαρές και ανοιχτές σχέσεις. Παρότι αναρωτιέται συχνά αν η απόλυτη ειλικρίνειά της είχε κάποιο κόστος στην πορεία της, έχει αποδεχτεί πλήρως τον εαυτό της, γνωρίζοντας πως δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά.

Αναπολώντας τα νεανικά της χρόνια, χαρακτήρισε τη δική της εποχή «ροκ» και τον εαυτό της ως ένα ατίθασο νιάτο που κυνηγούσε τα όνειρά του χωρίς φόβο.

Αρχικά, δήλωσε για το πως είναι σήμερα: «Εγώ μάλλον είμαι απ’ τους ανθρώπους που παλεύω αυτό που σκέφτομαι να το κάνω πράξη, να το λέω. Δε φοβάμαι να πω τη γνώμη μου. Καλύτερα να δείχνεις στον άλλον ποιος είσαι. Είναι πιο ανοιχτές έτσι οι σχέσεις, πιο καθαρές…

Δεν ξέρω αν πλήρωσα την ειλικρίνειά μου ή αν έχασα λεφτά από αυτό. Είναι πολλές φορές που έχω ερωτηματικά για το ποια είμαι, όμως έχω καταλήξει ότι από τη στιγμή που είμαι αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο…

Η δική μου εποχή ήταν μια ροκ εποχή, με την έννοια ότι ήμουνα ένα πολύ ατίθασο νιάτο. Έκανα ό,τι ονειρευόμουνα, ό,τι στόχευα, χωρίς κανένα φόβο. Ξεκινάγαμε, υπήρχαν δουλειές. Δεν είχαμε τον φόβο μήπως δεν έχουμε δουλειά…

Η εποχή είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Έκανες μια τεράστια επιτυχία τότε και αυτό έμενε και έμενε και το όνομά σου. Τώρα μπορεί ένα παιδί να κάνει τεράστια επιτυχία και να μη μείνει το όνομά του…

Ωραιοπαθής δεν ήμουν ποτέ. Δεν ξεκίνησα ποτέ με το «Α, είμαι ωραία!». Πολλές φορές δεν καταλάβαινα κιόλας ότι αρέσω, αλλά όταν άρεσα εκπλησσόμουν».

Μιλώντας για την κόρη της, την περιέγραψε ως μια ήρεμη δύναμη που διατηρεί τη δική της ξεχωριστή προσωπικότητα. Όπως εξήγησε στις δηλώσεις που πραγματοποίησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», από πολύ μικρή ηλικία τής είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, ενθαρρύνοντάς την να παίρνει πρωτοβουλίες και να γίνεται αυτόνομη, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ήδη από τα δύο της χρόνια ετοίμαζε μόνη της το φαγητό και το γάλα της.

«Είναι ήρεμη δύναμη. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία και πολλά είναι πολύ δικά της. Το καλύτερο για μένα ήταν ότι εμπιστευόμουν την Αφροδίτη, οπότε από πολύ μικρή η Αφροδίτη έπαιρνε πρωτοβουλίες για τη ζωή της. Δύο χρονών έστηνε το φαγητό της και το γάλα της μόνη της. Από εκεί ξεκινάει το παιδί να γίνεται αυτόνομο», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

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ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
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