Νέα δημόσια αντιπαράθεση άνοιξε με αφορμή όσα είπε η Εριέττα Μαυρουδή για τον Φρέντυ Γερμανό, τον γάμο τους, τον χωρισμό τους και την περίοδο της ασθένειάς του.

Η Μαρία Ιωαννίδου, μιλώντας σε αποκλειστική συνέντευξη στον Ανδρέα Θεοδώρου και το egomagazine.gr, απέρριψε όσα ειπώθηκαν για τη δική της παρουσία στο πλευρό του αείμνηστου δημοσιογράφου και απάντησε με ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς.

Η αντίδραση της ηθοποιού ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση συνέντευξης της Εριέττας Μαυρουδή, στην οποία η πρώην σύζυγος του Φρέντυ Γερμανού αναφέρθηκε τόσο στη ζωή τους ως ζευγάρι όσο και στη σχέση που, όπως είπε, διατήρησαν μετά το διαζύγιο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ειδικά οι αναφορές της για το διάστημα κατά το οποίο ο δημοσιογράφος έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Η απάντηση της Μαρίας Ιωαννίδου

Η Μαρία Ιωαννίδου αμφισβήτησε ευθέως την ακρίβεια των ισχυρισμών της Εριέττας Μαυρουδή και υποστήριξε ότι διαθέτει στοιχεία που στηρίζουν τη δική της εκδοχή: «Ντροπή της. Λέει όλες αυτές τις φτήνιες για να κάνει εντύπωση μετά από χρόνια. Είναι όλα ψέματα, έχω τις αποδείξεις. Ο Φρέντυ ξέρει πόσο του στάθηκα στην αρρώστια του. Και στη Νάταλια στάθηκα, την πήρα στο σπίτι μου. Όλα αυτά είναι μυθοπλασία, ντροπή της».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο σχόλιο που συνδέθηκε με την ηλικία της, λέγοντας: «Εγώ δεν κρύβω την ηλικία μου, απλά δεν την λέω».

Όσα είπε η Εριέττα Μαυρουδή για τον γάμο με τον Φρέντυ Γερμανό

Στη συνέντευξή της, η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε εκτενώς για το τέλος του γάμου της με τον Φρέντυ Γερμανό και για το πώς, όπως περιέγραψε, ο ίδιος αντιμετώπισε την απόφαση του διαζυγίου.

«Ο Φρέντυ δεν μπορούσε εύκολα να δεχτεί από εμένα την φράση ‘χωρίζουμε’, αλλά τελικά επειδή ήταν πανέξυπνος, ήξερε ότι δεν πήγαινε άλλο μεταξύ μας. Επίσης, αν χωρίζαμε θα ήταν πιο εύκολο για εκείνον να κάνει την ζωή που ήθελε… Ήδη από τότε που ήρθε το παιδί, η Ναταλία, δεν ήμασταν πια το ζευγάρι που περνούσε καλά – σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Δεν γελούσαμε πια, είχα αρχίσει να δουλεύω και εγώ… Κατάλαβε, διότι έτσι και αλλιώς, ο Φρέντυ ήθελε να κάνει και μια άλλη ζωή, που δεν θα μπορούσε να την κάνει σαν παντρεμένος… Για να καταλάβεις, είχαμε χωρίσει με διαζύγιο και μου έλεγε “κουκλάκι μου αγαπημένο, μην πεις ότι έχουμε χωρίσει με διαζύγιο” ρωτούσα γιατί, μου απαντούσε, “δεν θέλω να γίνει γνωστό, δεν με καταλαβαίνεις τώρα; σε καταλαβαίνω”, ο άνθρωπος ήθελε να κάνει μια άλλη ζωή… Εν πάση περιπτώσει, ήταν δύσκολο, αλλά ήταν και για εμένα δύσκολο».

Η ίδια αναφέρθηκε και σε όσα, όπως είπε, θα ήθελε να είχαν συμβεί διαφορετικά στη διάρκεια της κοινής τους ζωής: «Σήμερα, αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα επιθυμούσα να μην με πίεζε τόσο πολύ για το θέμα της οικογένειας και να μην δουλέψω στο θέατρο, να είχε δηλαδή… τιμήσει – είναι βαριά λέξη αυτή – την κουβέντα που είχαμε κάνει πριν παντρευτούμε, που του είχα πει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό, εκείνο και το άλλο και μου είχε πει “ναι“».

Οι αναφορές για την ασθένεια και το 401 Στρατιωτικό νοσοκομείο

Το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ένταση ήταν η περιγραφή της Εριέττας Μαυρουδή για τις θεραπείες του Φρέντυ Γερμανού και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Στη συνέντευξή της ανέφερε ότι εκείνη τον συνόδευε στις χημειοθεραπείες και στις ακτινοβολίες, κάνοντας ειδική μνεία στο 401 Στρατιωτικό νοσοκομείο και στο νοσοκομείο Υγεία.

«Μείναμε φίλοι όλη μας την ζωή και μάλιστα στο τέλος, εγώ τον πήγαινα για τις χημειοθεραπείες του. Υπήρχε ένα μηχάνημα που έκανε τις ακτινοβολίες, που ήταν μόνο στο 401 Στρατιωτικό νοσοκομείο και επειδή η κυρία που είχε τότε, δεν ήθελε να δείχνει την ταυτότητα της στα παιδάκια, στα φανταράκια που ήταν στην είσοδο, για να μην βλέπουν πόσο χρονών είναι, τον πήγαινα εγώ, που δεν με ένοιαζε να βλέπουν τα φανταράκια πόσο χρονών είμαι. Και την τελευταία μέρα, εμένα φωνάξανε όταν κατέληξε, όπως μου είπε και ο κύριος στο Υγεία».

Ακριβώς αυτή η αποστροφή φαίνεται ότι ενεργοποίησε την πιο έντονη αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου, η οποία θεωρεί ότι η περιγραφή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μιλά για «μυθοπλασία».