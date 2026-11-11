Ο Κούπερ συνοδεύει την κόρη του σε μια μεγάλη συναυλία ποπ μουσικής. Η κόρη του, όμως, δεν γνωρίζει ότι ο Κούπερ είναι στην πραγματικότητα ο “Χασάπης”, ένας διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος. Κι ενώ πατέρας και κόρη διασκεδάζουν ανάμεσα στο πλήθος, ο Κούπερ δεν αργεί να ανακαλύψει ότι η αστυνομία γνωρίζει ότι ο «Χασάπης» θα βρίσκονταν εκεί, και έχει οργανώσει έναν καλοστημένο κλοιό για να τον συλλάβει…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Μ. Νάιτ Σιάμαλαν