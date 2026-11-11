ΠΑΓΙΔΑ (TRAP): Δείτε το ψυχολογικό θρίλερ σε Α' προβολή στο Star

Συντονιστείτε απόψε στις 22:40 και δείτε το ψυχολογικό θρίλερ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία "ΠΑΓΙΔΑ" είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που προβάλλεται σε Α' προβολή στο Star.
  • Ο πρωταγωνιστής Κούπερ συνοδεύει την κόρη του σε συναυλία, χωρίς εκείνη να γνωρίζει την αληθινή του ταυτότητα.
  • Ο Κούπερ είναι γνωστός ως ο "Χασάπης", ένας διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος.
  • Η αστυνομία έχει πληροφορίες για την παρουσία του και έχει οργανώσει επιχείρηση σύλληψης.
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και πρωταγωνιστούν οι Τζος Χάρτνετ και Άλισον Πιλ.

Ο Κούπερ συνοδεύει την κόρη του σε μια μεγάλη συναυλία ποπ μουσικής. Η κόρη του, όμως, δεν γνωρίζει ότι ο Κούπερ είναι στην πραγματικότητα ο “Χασάπης”, ένας διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος. Κι ενώ πατέρας και κόρη διασκεδάζουν ανάμεσα στο πλήθος, ο Κούπερ δεν αργεί να ανακαλύψει ότι η αστυνομία γνωρίζει ότι ο «Χασάπης» θα βρίσκονταν εκεί, και έχει οργανώσει έναν καλοστημένο κλοιό για να τον συλλάβει…

ΠΑΓΙΔΑ (TRAP): Δείτε το ψυχολογικό θρίλερ σε Α' προβολή στο Star

ΠΑΓΙΔΑ (TRAP): Δείτε το ψυχολογικό θρίλερ σε Α' προβολή στο Star

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζος Χάρτνετ, Άριελ Ντόνοχιου, Σαλέκα Σιάμαλαν, Άλισον Πιλ

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