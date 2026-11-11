Στέλιος Μάινας: Στα Θεατρικά Βραβεία με τη σύζυγό του

Το ζευγάρι είναι μαζί 38 χρόνια

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Επιμέλεια STAR.GR
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Μάινας: Στα Θεατρικά Βραβεία με τη σύζυγό του
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Τι είχε πει ο Στέλιος Μάινας σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στα 28α Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026 παρευρέθηκαν ο Στέλιος Μάινας και η σύζυγός του, Κάτια Σπερελάκη.
  • Η Κάτια Σπερελάκη φόρεσε λευκό/κρεμ μίνι φόρεμα με μαύρο πουά και minimal χρυσό κολιέ.
  • Ο Στέλιος Μάινας έκανε σοφιστικέ εμφάνιση με γκρι-μαύρο σακάκι και εμπριμέ μαντίλι.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί 38 χρόνια και έχουν έναν γιο, τον Σήφη Μάινα, σκηνοθέτη.
  • Η Κάτια Σπερελάκη έχει συμμετάσχει σε δημοφιλείς σειρές όπως «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Οι Μεν και οι Δεν».

Στα 28α Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026 από το «αθηνόραμα” που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έδωσαν το παρών αρκετοί άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος.

Μάινας: «Έκανα αποχή από τη δουλειά μου, για να επανεξετάσω τα βήματά μου»

Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη. 

Η ηθοποιός και συγγραφέας επέλεξε με ένα λευκό/κρεμ μίνι φόρεμα με μαύρο πουά μοτίβο, μακριά μανίκια και ελαφριά γραμμή Α, το οποίο συνδύασε με ένα minimal χρυσό κολιέ-αλυσίδα στον λαιμό. 

 Λένα Παπαληγούρα, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Λυδία Φωτοπούλου, Κάτια Σπερελάκη και Στέλιος Μάινας/ Panoulis

 Λένα Παπαληγούρα, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Λυδία Φωτοπούλου, Κάτια Σπερελάκη και Στέλιος Μάινας/ Panoulis
Μάινας- Κουρή: Η δημόσια συνάντηση 30 χρόνια μετά τους «Μεν και Δεν»

Ο ηθοποιός από τη μεριά του έκανε μια σοφιστικέ εμφάνιση με σακάκι σε γκρι-μαύρο ανάγλυφο μοτίβο (ψαροκόκαλο), μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα από μέσα και ένα μακρύ εμπριμέ μαντίλι  με λευκά και μαύρα γεωμετρικά σχέδια ριγμένο στους ώμους του.

Στέλιος Μάινας/ φωτογραφία από NDP'

Στέλιος Μάινας/ φωτογραφία από NDP

Το ζευγάρι είναι μαζί 38 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο τον Σήφη Μάινα που εργάζεται ως σκηνοθέτης. Η Κάτια Σπερελάλη έχει παίξει σε αρκετές σειρές ενώ χαρακτηριστικά είναι τα guests της στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» και  «Οι Μεν και οι Δεν»


 

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ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΙΝΑΣ
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ΚΑΤΙΑ ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ
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