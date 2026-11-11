Μάινας: Στα Θεατρικά Βραβεία με τη σύζυγό του

Τι είχε πει ο Στέλιος Μάινας σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Breakfast@Star

Στα 28α Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026 από το «αθηνόραμα” που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έδωσαν το παρών αρκετοί άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος.

Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη.

Η ηθοποιός και συγγραφέας επέλεξε με ένα λευκό/κρεμ μίνι φόρεμα με μαύρο πουά μοτίβο, μακριά μανίκια και ελαφριά γραμμή Α, το οποίο συνδύασε με ένα minimal χρυσό κολιέ-αλυσίδα στον λαιμό.

Λένα Παπαληγούρα, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Λυδία Φωτοπούλου, Κάτια Σπερελάκη και Στέλιος Μάινας/ Panoulis

Ο ηθοποιός από τη μεριά του έκανε μια σοφιστικέ εμφάνιση με σακάκι σε γκρι-μαύρο ανάγλυφο μοτίβο (ψαροκόκαλο), μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα από μέσα και ένα μακρύ εμπριμέ μαντίλι με λευκά και μαύρα γεωμετρικά σχέδια ριγμένο στους ώμους του.

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Στέλιος Μάινας/ φωτογραφία από NDP

Το ζευγάρι είναι μαζί 38 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο τον Σήφη Μάινα που εργάζεται ως σκηνοθέτης. Η Κάτια Σπερελάλη έχει παίξει σε αρκετές σειρές ενώ χαρακτηριστικά είναι τα guests της στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Οι Μεν και οι Δεν»



