Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 11/11 στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον καθαρισμό της πισίνας με χημικά. Συγκεκριμένα, 13 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Παίδων λόγω εισπνοής χημικών.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι μαθητές που βρίσκονταν στην πισίνα, γύρω στις 10:30 το πρωί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκαταβολικά. Πρόκειται για πέντε κορίτσια και οκτώ αγόρια, ηλικίας 6 ετών.

Εκτός από τους 13 μαθητές, στο «Σωτηρία» μεταφέρθηκαν και 12 ενήλικες.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι και τα 13 παιδιά έχουν ήδη επιστρέψει στο σπίτι τους, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.

Πάντως καθησυχαστικός είναι και ο ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης, ο οποίος δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο και ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Πώς προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις στον χώρο της πισίνας των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστικό προκλήθηκε μετά από λάθος με την ποσότητα του χλωρίου, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της πισίνας.

Στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και απομάκρυνε ένα δοχείο με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, κοντά στον χώρο της πισίνας, ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 10:20. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.