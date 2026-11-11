Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού

Ποιοι παρακολούθησαν την επίσημη πρεμιέρα «Λευκές νύχτες ενός κλόουν»

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Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
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Δείτε τι είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης στην εκπομπή Super Κατερίνα με αφορμή την παράσταση «Λευκές νύχτες ενός κλόουν»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της παράστασης «Λευκές νύχτες ενός κλόουν» στο θέατρο Μαβίλη.
  • Παρευρέθηκαν γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, όπως η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο.
  • Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Διονύση Τσακνή με την Άννα Μονογιού, μαζί 13 χρόνια.
  • Σημαντικές παρουσίες από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, όπως ο Μάνος Βακούσης και ο Σπύρος Μπιμπίλας.
  • Στην παράσταση συμμετέχουν οι Γιάννης Στεφόπουλος, Μαρία Παπαλάμπρου και Ευθύμης Γεωργόπουλος.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο θέατρο Μαβίλη για να παρακολουθήσει την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λευκές νύχτες ενός κλόουν» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη.

Γιάννης Στεφόπουλος, Μαρία Παπαλάμπρου - Ευθύμης Γεωργόπουλος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιάννης Στεφόπουλος, Μαρία Παπαλάμπρου - Ευθύμης Γεωργόπουλος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ανάμεσα τους και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, όπως η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο και η Σοφία Κουρτίδου με τον Γιάννη Σεβδικαλή.

 Νίκος Συρίγος- Ελεωνόρα Ζουγανέλη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Νίκος Συρίγος- Ελεωνόρα Ζουγανέλη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σοφία Κουρτίδου- Γιάννης Σεβδικαλής/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σοφία Κουρτίδου- Γιάννης Σεβδικαλής/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σε μια σπάνια κοινή δημόσια έξοδο είδαμε και τον Διονύση Τσακνή με την ηθοποιό, Άννα Μονογιού. Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 13 χρόνια. 

Διονύσης Τσακνής- Άννα Μονογιού/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Διονύσης Τσακνής- Άννα Μονογιού/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε ακόμη κι άλλα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Εκεί ήταν ο Μάνος Βακούσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Δήμητρα Παπαδήμα, ο Ανδρέας ΚωνσταντινίδηςΔήμητρα Στογιάννη , η Τάνια Ρόκκα, καθώς και οι κυρίες Λόλα και Ειρήνη Νταϊφά. 

Φαίδρα Αλεξοπούλου-Μάνος Βακούσης-Τάνια Ρόκκα-Βασίλης Κατσικονούρης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Φαίδρα Αλεξοπούλου-Μάνος Βακούσης-Τάνια Ρόκκα-Βασίλης Κατσικονούρης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σπύρος Μπιμπίλας- Ανδρέας Κωνσταντινίδης- Γιάννης Ζουγανέλης- Δήμητρα Στογιάννη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σπύρος Μπιμπίλας- Ανδρέας Κωνσταντινίδης- Γιάννης Ζουγανέλης- Δήμητρα Στογιάννη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Γιάννης Μποσταντζόγλου- Δήμητρα Στογιάννη- Δήμητρα Παπαδήμα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Γιάννης Μποσταντζόγλου- Δήμητρα Στογιάννη- Δήμητρα Παπαδήμα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στη θεατρική παράσταση παίζουν ο Γιάννης Στεφόπουλος, η Μαρία Παπαλάμπρου και ο Ευθύμης Γεωργόπουλος και με video art συμμετέχουν ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, η Μαρίνα Ταβουλάρη, ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Βασίλης Κατσικονούρης.

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