Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο θέατρο Μαβίλη για να παρακολουθήσει την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λευκές νύχτες ενός κλόουν» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη.
Ανάμεσα τους και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, όπως η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο και η Σοφία Κουρτίδου με τον Γιάννη Σεβδικαλή.
Σε μια σπάνια κοινή δημόσια έξοδο είδαμε και τον Διονύση Τσακνή με την ηθοποιό, Άννα Μονογιού. Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 13 χρόνια.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε ακόμη κι άλλα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Εκεί ήταν ο Μάνος Βακούσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Δήμητρα Παπαδήμα, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης,η Δήμητρα Στογιάννη , η Τάνια Ρόκκα, καθώς και οι κυρίες Λόλα και Ειρήνη Νταϊφά.
Στη θεατρική παράσταση παίζουν ο Γιάννης Στεφόπουλος, η Μαρία Παπαλάμπρου και ο Ευθύμης Γεωργόπουλος και με video art συμμετέχουν ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, η Μαρίνα Ταβουλάρη, ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Βασίλης Κατσικονούρης.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.