Δείτε τι είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης στην εκπομπή Super Κατερίνα με αφορμή την παράσταση «Λευκές νύχτες ενός κλόουν»

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο θέατρο Μαβίλη για να παρακολουθήσει την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λευκές νύχτες ενός κλόουν» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη.

Γιάννης Στεφόπουλος, Μαρία Παπαλάμπρου - Ευθύμης Γεωργόπουλος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ανάμεσα τους και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, όπως η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο και η Σοφία Κουρτίδου με τον Γιάννη Σεβδικαλή.

Νίκος Συρίγος- Ελεωνόρα Ζουγανέλη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σοφία Κουρτίδου- Γιάννης Σεβδικαλής/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σε μια σπάνια κοινή δημόσια έξοδο είδαμε και τον Διονύση Τσακνή με την ηθοποιό, Άννα Μονογιού. Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 13 χρόνια.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε ακόμη κι άλλα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Εκεί ήταν ο Μάνος Βακούσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Δήμητρα Παπαδήμα, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης,η Δήμητρα Στογιάννη , η Τάνια Ρόκκα, καθώς και οι κυρίες Λόλα και Ειρήνη Νταϊφά.

Σπύρος Μπιμπίλας- Ανδρέας Κωνσταντινίδης- Γιάννης Ζουγανέλης- Δήμητρα Στογιάννη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιάννης Μποσταντζόγλου- Δήμητρα Στογιάννη- Δήμητρα Παπαδήμα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στη θεατρική παράσταση παίζουν ο Γιάννης Στεφόπουλος, η Μαρία Παπαλάμπρου και ο Ευθύμης Γεωργόπουλος και με video art συμμετέχουν ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, η Μαρίνα Ταβουλάρη, ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Βασίλης Κατσικονούρης.