Με τις επιλογές πολλών νέων κοριτσιών που καταφεύγουν σε αισθητικές επεμβάσεις προκειμένου να αποκτήσουν φουσκωτά χείλη, πισινό και στήθος είναι αντίθετη η Δήμητρα Παπαδήμα καθώς, όπως είπε, έτσι όλες τους γίνονται ίδιες.

Δήμητρα Παπαδήμα/ φωτογραφία από NDP

«H φύση είναι λίγο άδικη με τις γυναίκες. Η γυναίκα όταν μεγαλώνει, μεγαλώνει λίγο άσχημα. Βλέπεις Ρίτσαρντ Γκιρ και Ντενίρο και λες τι άντρακλες είναι αυτοί. Είναι σίχαμα που καταφεύγουν σε αισθητικές επεμβάσεις. Καταλαβαίνω βέβαια την ανασφάλεια αλλά βλέπω όλα τα κορίτσια με φουσκωτά χείλη, στήθος και ποπό. Εγώ δε βλέπω το ωραίο του πράγματος. Είναι όλες σαν να είναι καρμπόν. Είναι ίδιες» είπε η ηθοποιός στο Happy Day.

Η ίδια το μόνο που κάνει για τον εαυτό της είναι botox ενώ είπε επίσης πως έχει δύο χρόνια να πάει στο κομμωτήριο.