Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια σειρά από ξεχωριστές, προσωπικές στιγμές της ζωής του. Ο γνωστός επιχειρηματίας - μοντέλο ζει βιώνει μία όμορφη και γεμάτη ζεστασιά καθημερινότητα όταν έχει στο πλευρό του τον γιο του Πάρη. και την αγαπημένη του, Ρία Ελληνίδου.

Σε ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα της ανάρτησής του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ποζάρει αγκαλιά με τον γιο του και τη σύντροφό του και σημειώνει: «Family». Πρόσθεσε και κόκκινες καρδιές να στολίζουν την κορυφή της τρυφερής εικόνας τους υπογραμμίζοντας την αγάπη και το δέσιμο ανάμεσά τους.

Πέρα από τα τρυφερές οικογενειακές στιγμές, η ανάρτηση είχε και... εξωτικό χαρακτήρα! Ο μικρός Πάρης ανέλαβε δράση ποτίζοντας τα φυτά στο ενυδρείο με τα φίδια και τα βατραχάκια, ενώ είδαμε και τον... Κλεάρχο σε φάση αλλαγής δέρματος. Παράλληλα, σε βίντεο που συνοδεύει τα στιγμιότυπα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ποζάρουν άνετοι και ευδιάθετοι, κρατώντας στα χέρια τους χαριτωμένους πράσινους χαμαιλέοντες!