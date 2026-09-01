Τούνη - Αλεξάνδρου: Τα διαδοχικά instastories για τις μέρες που δεν είναι με τον γιο τους, Πάρη

Με διαδοχικές αναρτήσεις στα social media, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου περιέγραψαν τη συναισθηματική δυσκολία που συνοδεύει τον χρόνο που περνά ο γιος τους, Πάρης, ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, μετά τον χωρισμό τους.

Αφορμή στάθηκε το νέο ταξίδι του παιδιού στην Αθήνα, όπου θα μείνει για 10 ημέρες με τον μπαμπά του.

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε βίντεο από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από την αναχώρηση του γιου της, σήμερα Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Ιωάννα Τούνη: To στιγμιότυπο από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη πριν αποχωριστεί τον γιο της, Πάρη

«Σήμερα το μωράκι μου φεύγει Αθήνα για 10 μέρες... και νιώθω ήδη τόσο κενή! Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μήνα...», έγραψε στο instagram story της.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε τη δική του ανάρτηση από το αεροδρόμιο, όπου βρέθηκε για να υποδεχτεί τον γιο του. Στο βίντεο μίλησε για τη δυσκολία που βιώνει ένας γονιός όταν δεν έχει το παιδί του στην καθημερινότητά του όλες τις ημέρες του μήνα.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: To στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο της Αθήνας όπου περίμενε να υποδεχτεί τον γιο του, Πάρη

«Καλό μήνα από το αεροδρόμιο, κλασικά. Εντάξει τώρα το καλοκαίρι έχει λίγο καθυστέρηση. Ελπίζω να μην είναι κι άλλος μήνας, που είναι να πάρω το μπουμπούκι μου, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή δεν είναι μόνο να το αποχωρίζεσαι. Είναι και να χάνεις και μέρες μαζί με το παιδάκι σου, το σπλαχνάκι σου, τη ζωή σoυ όλη, γιατί πραγματικά τα παιδιά μας είναι ο,τι καλύτερο έχουμε», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Παράλληλα, πάνω στο Instagram story του έγραψε: «Η πραγματική αγάπη είναι να καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου χρειάζεται εξίσου και τη μαμά του και τον μπαμπά του. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός, είναι η ζωή και των δύο. Καλό μήνα με υγεία».

Θεσσαλονίκη - Αθήνα και η νέα καθημερινότητα μετά τον χωρισμό

Οι δύο γονείς έχουν πλέον διαμορφώσει μια καθημερινότητα, στην οποία ο Πάρης μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στις δύο πόλεις. Η δημόσια αναφορά και των δύο έγινε την ίδια ημέρα, με μικρή χρονική απόσταση, και είχε κοινό σημείο τον αποχωρισμό αλλά και την προσπάθεια διατήρησης ισορροπίας στη ζωή του παιδιού μετά τον χωρισμό.

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τέσσερα χρόνια. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2021, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 γεννήθηκε ο γιος τους, Πάρης. Δύο χρόνια αργότερα αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Σήμερα, και οι δύο έχουν προχωρήσει και στην προσωπική τους ζωή. Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται σε σχέση με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον «Ρόμπι», με τον οποίο επανασυνδέθηκε αρκετά χρόνια μετά τα νεανικά τους χρόνια. Η σχέση τους έγινε γνωστή μέσα στο 2025.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ζευγάρι με τη Ρία Ελληνίδου, με τους δυο τους να έχουν επιβεβαιώσει τη σχέση τους τον περασμένο Μάιο.