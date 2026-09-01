Ο APON φέρνει το viral φαινόμενο «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος

Aπολαύστε τον την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

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Ο APON, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του κυκλοφορία, μεταφέρει τη μαγεία του «Ηχογένεια tour» στην καρδιά της Αθήνας, στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Άλσος  την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Mέσα στο σκοτάδι, έξω στη σιωπή: Ο Βuzz Kull στο Death Disco

Ο APON φέρνει το viral φαινόμενο «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος

Μετά από μια σαρωτική περιοδεία ανά την Ελλάδα, γεμάτη sold out εμφανίσεις, το απόλυτο μουσικό talk-of-the-town του φετινού καλοκαιριού κορυφώνεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ και έρχεται να «ντύσει» το φθινοπωρινό βράδυ της πρωτεύουσας με τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του που μετρούν ήδη πάνω από μισό δισεκατομμύριο streaming points.

Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά ένα high-energy live show υψηλής αισθητικής, γεμάτο από τα megahits του νέου του album «Ηχογένεια», καθώς και την ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της γενιάς του.

Προς ιστορικό ρεκόρ ο Τσουβέλας: Sold out το Telekom Center με 20.000 άτομα

Ο APON φέρνει το viral φαινόμενο «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος

Μεγάλος χορηγός της βραδιάς είναι η Coca-Cola, η οποία στηρίζει σταθερά μουσικές εμπειρίες που ενώνουν τους ανθρώπους και δημιουργούν αυθεντικές στιγμές χαράς. Με το «Ηχογένεια tour», η Coca-Cola συμβάλλει στη δημιουργία μοναδικών αναμνήσεων που γεννιούνται πάνω στη σκηνή και συνεχίζουν να ζουν μέσα στην καρδιά του κοινού για πολύ καιρό μετά.

Η συναυλία στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ υπόσχεται να ενώσει το κοινό και τον APON σε μια βραδιά γεμάτη παλμό, σύγχρονο ήχο και τραγούδια που γίνονται απόλυτο συναίσθημα.

Μην το χάσετε!

Ο APON φέρνει το viral φαινόμενο «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος


Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

ΤΗΛ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/apon-1/ και στα ταμεία του Θεάτρου

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ΗΧΟΓΕΝΕΙΑ TOUR
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