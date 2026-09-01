Ρουβάς- Ζυγούλη: Με ποια γνωστή τραγουδίστρια συναντήθηκαν στη Σίφνο

Τι έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ ο Σάκης Ρουβάς

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Επιμέλεια STAR.GR
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Tι είχε πει ο Σάκης Ρουβάς για τα σχόλια που άκουγε στην αρχή της καριέρας του/ βίντεο αρχείου από Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη κάνουν διακοπές στη Σίφνο με τη Ρένα Μόρφη.
  • Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Ρουβάς δείχνει τη φιλία τους με φόντο εκκλησάκι.
  • Η συνεργασία τους στο «Your Face Sounds Familiar» ενίσχυσε τη φιλία τους.
  • Η οικογένεια Ρουβά επισκέφθηκε το Κάστρο Σίφνου και τα μοναστήρια του νησιού.
  • Στη Σίφνο είναι και τα τέσσερα παιδιά τους: Αναστασία, Αλέξανδρος, Αριάδνη και Απόλλωνας.

Διακοπές στη Σίφνο με τη Ρένα Μόρφη κάνουν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο τραγουδιστής δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στα social media.

Η εντυπωσιακή υποβρύχια φωτογραφία του Σάκη Ρουβά

 

 

«Με ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που ποζάρουν εκείνος η Κάτια και η τραγουδίστρια με φόντο ένα γραφικό εκκλησάκι του νησιού. 

Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη

Η φιλία του Σάκη με τη Ρένα Μόρφη επισφραγίστηκε μέσα από τη συνεργασία τους  «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, που ο Σάκης ήταν παρουσιαστής και η τραγουδίστρια κριτική επιτροπή. 

Ο τραγουδιστής βρίσκεται στο νησί μαζί με την Κάτια και τα τέσσερα παιδιά τους, την 17χρονη Αναστασία, τον 15χρονο Αλέξανδρο, την 13χρονη Αριάδνη και τον 10χρονο Απόλλωνα. 

Η οικογένεια Ρουβά επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το Κάστρο Σίφνου, οχυρωμένο οικισμό χτισμένο πάνω σε βράχο, αλλά και τα εμβληματικά μοναστήρια & εκκλησίες του νησιού.
 

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ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ
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