Tι είχε πει ο Σάκης Ρουβάς για τα σχόλια που άκουγε στην αρχή της καριέρας του/ βίντεο αρχείου από Alpha

Διακοπές στη Σίφνο με τη Ρένα Μόρφη κάνουν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο τραγουδιστής δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στα social media.

«Με ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που ποζάρουν εκείνος η Κάτια και η τραγουδίστρια με φόντο ένα γραφικό εκκλησάκι του νησιού.

Η φιλία του Σάκη με τη Ρένα Μόρφη επισφραγίστηκε μέσα από τη συνεργασία τους «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, που ο Σάκης ήταν παρουσιαστής και η τραγουδίστρια κριτική επιτροπή.

Ο τραγουδιστής βρίσκεται στο νησί μαζί με την Κάτια και τα τέσσερα παιδιά τους, την 17χρονη Αναστασία, τον 15χρονο Αλέξανδρο, την 13χρονη Αριάδνη και τον 10χρονο Απόλλωνα.

Η οικογένεια Ρουβά επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το Κάστρο Σίφνου, οχυρωμένο οικισμό χτισμένο πάνω σε βράχο, αλλά και τα εμβληματικά μοναστήρια & εκκλησίες του νησιού.

