Κατσιώνης: Χιουμοριστικό Τραγούδι Για Ευρυδίκη Και Μαραντίνη

«Πήγε στη Σαντορίνη με τον Μαραντίνη» αναφέρει ο στίχος του τραγουδιού που αφιέρωσε ο Μπομπ Κατσιώνης στην Ευρυδίκη για την επέτειο του γάμου τους που ήταν στις 31 Αυγούστου του 2019.

Ο τραγουδιστής heavy metal και power metal μουσικής, βρήκε έναν άκρως χιουμοριστικό τρόπο να ευχηθεί στη σύζυγό του, η οποία δεν είναι μαζί του αλλά στη Σαντορίνη με τον Θοδωρή Μαραντίνη καθώς έχουν μαζί συναυλία.

Ο ίδιος στους στίχους του χιουμοριστικού τραγουδιού αναφέρει μεταξύ άλλων πως το ότι η σύζυγός του είναι μακριά έχει και ένα καλό, καθώς «γλιτώνει το εστιατόριο», ενώ αναφέρει πως μετρούν 11 χρόνια κοινής πορείας.

@katsbobionis 11 χρόνια γνωριμίας και 7 χρόνια παντρεμένοι σημερα και η Ευρυδίκη δεν είναι εδω… Βέβαια όταν έχεις να κάνεις με δύο μουσικούς υπάρχει απόλυτη κατανόηση, μακάρι να ήταν όλα τα ζευγάρια έτσι! Επειδή δεν μπορούσα να ακολουθήσω στο ταξίδι (τα δυο επερχόμενα live δε θα στηθούν απο μόνα τους…) και δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα,αφιέρωσα λίγο χρόνο να της γράψω ένα τραγούδι που μέσα σε 90 δευτερόλεπτα έχει τα πάντα, από εμένα να τραγουδάω, μέχρι plot twist και 7-χορδη κιθάρα! Χρόνια μας πολλά λοιπόν! <3 ♬ original sound - Bob Katsionis

Ο Μπομπ κρατώντας την κιθάρα τραγουδάει:

«Σήμερα που έχουμε επέτειο η Ευρυδίκη πήγε με τον Μαραντίνη. Ψύχραιμα αν το κοιτάξουμε πήγαν απλώς για ένα live στη Σαντορίνη. 11 χρόνια και εσύ δεν είσαι εδώ για να γιορτάσουμε και να πιούμε ένα ποτάκι.

Μα υπάρχει κάτι που είναι ίσως θετικό θα τη γλιτώσω με αυτό το βιντεάκι, θα γλιτώσω το εστιατόριο. Τα βίντεο γίνονται social, τα social γίνονται like, τα like γίνονται follow, τα follow γίνονται sponsor, τα sponsor γίνονται φράγκα, τα φράγκα έρχονται σπίτι και αυτό είναι αγάπη».

Λίγο νωρίτερα η τραγουδίστρια είχε κάνει μία ανάρτηση για την επέτειό τους βάζοντας μία κοινή τους φωτογραφία και γράφοντας πως έχουν περάσει μαζί 11 υπέροχα χρόνια και έχουν μία ολόκληρη ζωή μπροστά τους για να κάνουν πράγματα μαζί.



«11 χρόνια εμείς! 7 χρόνια από το «ναι» 😉 Και μια ολόκληρη ζωή ακόμα μπροστά μας.

Μια ευχή κάνω μόνο κάθε μέρα… Να μας δίνει ο Θεός χρόνο. Χρόνο να αγαπιόμαστε όλο και πιο πολύ, να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ζούμε και να γεμίζουμε τις μέρες μας με όσα μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους.

Μαζί. ❤️Happy Anniversary»