Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020

Γνωστός στις Αρχές φαίνεται πως είναι ο 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, με το παρελθόν του να βρίσκεται στο «μικροσκόπιο». Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την έρευνα των Αρχών, ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη Δικαιοσύνη και είχε οδηγηθεί στη φυλακή για υπόθεση μαστροπείας και αρπαγής γυναίκας.

Για την υπόθεση αυτή είχε κρατηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2020. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή εξέλιξη της συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης ή τους λόγους για τους οποίους αποφυλακίστηκε.

Ο ίδιος έχει δώσει κατάθεση για την υπόθεση του νεκρού βρέφους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις DNA αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ως πατέρας του παιδιού.

Κατά την κατάθεσή του, έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Υποστήριξε ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας και πως όταν πήγε να το παραλάβει υπήρξε μπέρδεμα με άλλο παιδί. Ανέφερε ακόμη ότι το βρέφος που βρέθηκε μαζί του πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι, φοβούμενος τις συνέπειες, δεν ενημέρωσε τις Αρχές.

Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από την Αστυνομία και θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Κυψέλη: Οι καταγγελίες που είχαν φτάσει στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη οικογένεια είχε απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ήδη από το 2020. Η υπόθεση δεν ήταν – σύμφωνα με όσα ανέφερε – άγνωστη στις αρχές.

Όπως εξήγησε, υπήρχαν αναφορές για την οικογένεια, στις οποίες περιγράφονταν τα παιδιά να βρίσκονται σε κατάσταση παραμέλησης, ενώ γινόταν λόγος ακόμη και για πιθανή χρήση ουσιών και κακοποίηση. Στις αναφορές που είχαν γίνει, περιγραφόταν η οικογένεια και γινόταν λόγος για τρία παιδιά. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην εξαφάνιση της 15χρονης κόρης, η οποία είχε επιστρέψει μόνη της, αλλά και σε αναφορά ήδη από το 2020 για παραμέληση και σοβαρά προβλήματα υγιεινής, έπειτα από παράπονα γειτόνων.

«Και εκεί ξετυλίχθηκε η οικονομική εκμετάλλευση της κόρης, χρήση ουσιών από τους γονείς, παραμέληση εποπτείας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Γιαννόπουλος.

Όπως λέει, δεν ήταν εύκολο να εξακριβωθεί αν οι παλιές καταγγελίες αφορούσαν πράγματι τα ίδια πρόσωπα. Ωστόσο, η σύγκριση των στοιχείων με παλαιότερη υπόθεση στην περιοχή της Αχαρνών φαίνεται να ενίσχυσε την πιθανότητα ταυτοποίησης.

«Ταιριάζει το επίθετο, ταιριάζουν οι ηλικίες και τα πάντα», σημείωσε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή μέχρι να επιβεβαιωθούν πλήρως όλα τα στοιχεία.

Κυψέλη: «Είναι δικό μου παιδί»

Ο δικηγόρος της 38χρονης Γερμανίδας, η οποία φέρεται να είναι η μητέρα του νεκρού βρέφους κι έχει συλληφθεί δήλωσε - μεταξύ άλλων-: «Έχει πει η ίδια κάποια πράγματα. Έχω την εντολή να μην πούμε τίποτα παραπάνω μέχρι να πάρουμε τη δικογραφία. Είναι ένα τραγικό περιστατικό και θα πρέπει να το σεβαστούμε. Η ίδια δηλώνει πως το μωρό ήταν δικό της. Είναι έγκυος, πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση. Είναι 38 ετών, είναι από τη Γερμανία».

Ακόμη, ο κ. Χρήστος Ψαρράς απάντησε και στο ερώτημα αν είναι δικά της παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης: «Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί δεν το έχει δηλώσει η ίδια».