Ζήνα Κουτσελίνη: «Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη» γράφει στο Instagram

Ανυπομονεί για τη νέα της εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη ανακοινώνει τη νέα της εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα" που θα προβάλλεται καθημερινά στο Star.
  • Η εκπομπή θα εστιάζει σε πρωτογενές ρεπορτάζ, κοινωνικά θέματα και ψυχαγωγία, με στόχο την ισορροπημένη ενημέρωση.
  • Στην ομάδα συμμετέχουν δημοσιογράφοι με διαφορετικές ειδικότητες, όπως ο Γρηγόρης Γκουντάρας και ο Χρήστος Μοίρας.
  • Η Ζήνα επιθυμεί η εκπομπή να γίνει η φωνή των τηλεθεατών, καλύπτοντας ποικιλία θεμάτων από σοβαρές ειδήσεις έως ψυχαγωγία.
  • Η πρεμιέρα της εκπομπής πλησιάζει και οι τηλεθεατές ανυπομονούν να την παρακολουθήσουν.

«Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη» γράφει η Ζήνα Κουτσελίνη και αποκαλύπτει τι θέλει να φέρει μέσα από τη νέα της εκπομπή, «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», που έρχεται καθημερινά στο Star.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής

Λίγο πριν από το νέο της τηλεοπτικό ξεκίνημα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε στα social media ένα μήνυμα για τη νέα εποχή που ανοίγει στην τηλεοπτική της πορεία. Όπως εξηγεί, ο «Πρώτος Καφές» θέλει να είναι μια διαφορετική πρωινή παρέα, με συζήτηση για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα.

Η Ζήνα Κουτσελίνη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πρωτογενές ρεπορτάζ, σημειώνοντας πως δεν αρκεί μόνο η συζήτηση γύρω από μια είδηση, αλλά χρειάζεται η δημοσιογραφική ομάδα να βρίσκεται στο σημείο όπου συμβαίνουν τα γεγονότα. Παράλληλα, στην εκπομπή θα υπάρχει χώρος και για την ψυχαγωγία και το χιούμορ, με στόχο να δημιουργηθεί μια ισορροπημένη πρωινή ροή.

«Η ζωή μας δεν έχει χάρακα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, θέλοντας να περιγράψει μια εκπομπή που θα χωρά διαφορετικές πλευρές της καθημερινότητας: από τις πιο «βαριές» και θλιβερές ειδήσεις και τις ανθρώπινες ιστορίες μέχρι τις στιγμές που μπορούν να χαρίσουν πολλά χαμόγελα στους τηλεθεατές και στην ίδια την ομάδα της εκπομπής, φυσικά.

Η ανάρτηση της Ζήνας:

Τι θα δούμε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Η νέα εκπομπή θα κινηθεί σε ένα πλαίσιο ενημέρωσης, κοινωνικού ρεπορτάζ και ψυχαγωγίας, με τον άνθρωπο να βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο. Η Ζήνα Κουτσελίνη θα έχει στο πλευρό της μια ομάδα δημοσιογράφων με διαφορετικές ειδικότητες και τηλεοπτικές διαδρομές.

Στην παρέα συμμετέχουν ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, η Λιλή Πυράκη, η Μελίνα Κάππη και ο Ανδρέας Ζωίτσας, ενώ ο Χρήστος Μοίρας θα αναλαμβάνει τη γαστρονομική ενότητα με τις δικές του προτάσεις.

Στόχος είναι η εκπομπή να παρακολουθεί την επικαιρότητα μέσα από ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις, να ανοίγει συζητήσεις για όσα συμβαίνουν γύρω μας και να δίνει χώρο στις ιστορίες των ανθρώπων.

Η ίδια η Ζήνα Κουτσελίνη, άλλωστε, περιγράφει τον «Πρώτο Καφέ» ως μια παρέα που θέλει να γίνει η φωνή των τηλεθεατών, τόσο στα δύσκολα όσο και στα εύκολα.

Η πρεμιέρα της νέας καθημερινής πρωινής εκπομπής του Star πλησιάζει και όπως η Ζήνα Κουτσελίνη, έτσι και οι τηλεθεατές του Star ανυπομονούν να παρακολουθήσουν τη νέα της εκπομπή.

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ΒΙΒΛΙΟ ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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