Οι καλύτερες ταινίες και σειρές που κάνουν πρεμιέρα στο Star αυτή τη σεζόν

Κάθε κινηματογραφική ιστορία είναι και ένα διαφορετικό ταξίδι.

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Επιμέλεια STAR.GR
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Υπάρχουν ιστορίες για ήρωες, που παλεύουν για την αλήθεια, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και ανεβάζουν την αδρεναλίνη! Υπάρχουν ιστορίες που μιλούν για παράφορους, δυνατούς, απρόβλεπτους έρωτες! Υπάρχουν ιστορίες που σε ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους! Υπάρχουν ιστορίες  που σε κρατούν σε αγωνία μέχρι την τελευταία σκηνή! Υπάρχουν ιστορίες που σου γεννούν ερωτήματα και σε συγκινούν! Υπάρχουν και ιστορίες που χαρίζουν γέλιο μέχρι δακρύων! Υπάρχουν πρώτες προβολές που τις περιμένεις!

Υπάρχουν ιστορίες που απλώς πρέπει να τις δεις! Και θα υπάρχουν στο Star! 

Χρήστος Μάστορας

Οι καλύτερες ιστορίες έρχονται στο Star, που συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στο ξένο πρόγραμμα. Μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, νέες εξαιρετικές σειρές, αλλά και διαχρονικά αγαπημένες, με κορυφαίους και αγαπημένους πρωταγωνιστές, για μοναδικές βραδιές γεμάτες θέαμα και ψυχαγωγία! 

Χρήστος Μάστορας

Στη νέα σεζόν 2026 – 2027, ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική προβολή της ταινίας «Υπάρχω», σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου και πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα. Μια ταινία αφιέρωμα σε έναν σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, τον Στέλιο Καζαντζίδη. 

Χρήστος Μάστορας

Οι μεγάλες ιστορίες της νέας σεζόν έρχονται στο Star!

Δείτε το trailer με τις ταινίες και τις σειρές της σεζόν 2026-2027

Ακολουθούν ορισμένοι από τους τίτλους που ξεχωρίζουν  σε ταινίες και σειρές 

Οι καλύτερες ταινίες και σειρές που κάνουν πρεμιέρα στο Star αυτή τη σεζόν
🎬🍿 BARBIE

Κωμωδία φαντασίας αμερικανικής, βρετανικής, καναδικής συμπαραγωγής 2023

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάργκο Ρόμπι, Ράιαν Γκόσλινγκ, Αμέρικα Φερέρα, Γουίλ Φάρελ, Ρία Πέρλμαν    ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκρέτα Γκέργουιγκ  

Η ταινία κατέκτησε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Καλύτερου Τραγουδιού-What Was I Made for?», ενώ ήταν υποψήφια στις κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία», «Β΄Ανδρικός Ρόλος», «Β’ Γυναικείος Ρόλος», «Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο», «Καλύτερα Σκηνικά», «Καλύτερα Κοστούμια», «Καλύτερου Τραγουδιού -I’m Just Ken».

conclave

🎬🍿ΚΟΝΚΛΑΒΙΟ (CONCLAVE)

Πολιτικό δράμα βρετανικής και αμερικανικής συμπαραγωγής 2024
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ραλφ Φάινς, Στάνλεϊ Τούτσι, Τζον Λίθγκοου, Ισαμπέλα Ροσελίνι  ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Έντουαρντ Μπέργκερ   
Η ταινία τιμήθηκε με βραβείο Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο» και ήταν υποψήφια για Όσκαρ στις κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία», «Α’ Ανδρικό Ρόλο», «Β’ Γυναικείο Ρόλο», «Καλύτερη Μουσική», «Καλύτερο Μοντάζ», «Καλύτερα Σκηνικά», «Καλύτερα Κοστούμια».  Κέρδισε βραβείο Bafta καλύτερης ταινίας, καλύτερης βρετανικής ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου και μοντάζ.    

a haunting in Venice

🎬🍿ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ (Α HAUNTING IN VENICE) 
Ταινία μυστηρίου εποχής αμερικανικής παραγωγής 2023
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κένεθ Μπράνα, Τζέιμι Ντόρναν, Μισέλ Γιο, Ρικάρντο Σκαρμάτσιο ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κένεθ Μπράνα 

Aquaman

🎬🍿AQUAMAN: ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (AQUAMAN & THE LOST KINGDOM)
Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής, βρετανικής, καναδικής, αυστραλιανής, ισλανδικής συμπαραγωγής 2023
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Μομόα, Νικόλ Κίντμαν, Άμπερ Χερντ, Ντολφ Λούντγκρεν, Μάρτιν Σορτ, Πάτρικ Γουίλσον  ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιμς Γουάν  

DEN OF THIEVES 2: PANTERA

🎬🍿Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 2 (DEN OF THIEVES 2: PANTERA)
Περιπέτεια αμερικανικής, καναδικής και ισπανικής συμπαραγωγής 2025
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέραρντ Μπάτλερ, Ο’Σι Τζάκσον Τζούνιορ, Έβιν Άχμαντ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κριστιάν Γκούντεγκαστ .

BRICKLAYER

🎬🍿ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (BRICKLAYER)

Κατασκοπικό θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2023
ΠΑΙΖΟΥΝ: Άαρον Έκχαρτ, Νίνα Ντομπρέβ, Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ, Τιμ Μπλέικ Νέλσον, Άκης Σακελλαρίου ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρένι Χάρλιν
Γυρίσματα έγιναν στα βουλγαρικά στούντιο Nu Boyana, που βρίσκονται στον δήμο Θέρμης, με τα εξωτερικά να πραγματοποιούνται όλα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Ακόμα και η καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης, η Οδός Βαλαωρίτου, γέμισε κάμερες και 3.000 Έλληνες κομπάρσους! Τα γυρίσματα επεκτάθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους, στην Πλατεία Εμπορίου, στο Καπάνι, στα στενά και στα τείχη της Άνω Πόλης, σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και του μετρό, αλλά και στη Χαλκιδική.

HUNGER GAMES

🎬🍿HUNGER GAMES : Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΔΙΩΝ 
(HUNGER GAMES : THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES)

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2023
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Πίτερ Ντίνκλατζ, Βαϊόλα Ντέιβις, Τομ Μπλάιθ, Χάντερ Σόφερ    ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φράνσις Λόρενς

🎬🍿HIT MAN

🎬🍿HIT MAN

Ρομαντική κωμωδία δράσης αμερικανικής παραγωγής 2023
ΠΑΙΖΟΥΝ: Γκλεν Πάουελ, Άντρια Αρχόνα, Όστιν Αμέλιο  
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ .

 🎬🍿ΚΡΟΥΕΛΑ (CRUELlA)

 🎬🍿ΚΡΟΥΕΛΑ (CRUELlA)

Κωμωδία αμερικανικής, βρετανικής, ιρλανδικής, αυστραλιανής και καναδικής συμπαραγωγής 2021
ΠΑΙΖΟΥΝ: Έμα Στόουν, Έμα Τόμσον, Τζόελ Φράι, Μαρκ Στρονγκ  
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κρεγκ Γκιλέσπι

THE EXPENDABLES 4

🎬🍿ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 4 (THE EXPENDABLES 4)

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2023

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Στέιθαμ, 50 Σεντ, Μέγκαν Φοξ, Ντολφ Λούντγκρεν, Σιλβέστερ Σταλόνε, Άντι Γκαρσία   ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σκοτ Γουό    
Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν σε Λονδίνο και Βουλγαρία, για να καταλήξουν στη Θεσσαλονίκη και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες χολιγουντιανές παραγωγές που φιλοξένησε η χώρα μας. Κράτησαν περίπου δύο εβδομάδες και έλαβαν μέρος ως κομπάρσοι μόνιμα μέλη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στη χώρα μας βρέθηκαν για τις ανάγκες των σκηνών μεγάλα ονόματα όπως ο Τζέισον Στέιθαμ, η Μέγκαν Φοξ, ο Άντι Γκαρσία, ο 50 Cent και ο Ντολφ Λούντγκρεν.  

ΜΗΤΡΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ (MOTHER’S INSTICT)

 🎬🍿ΜΗΤΡΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ (MOTHER’S INSTICT)
Ψυχολογικό θρίλερ αμερικανικής, βελγικής, γαλλικής, βρετανικής συμπαραγωγής 2024
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αν Χάθαγουεϊ, Τζέσικα Τσάστεϊν, Τζος Τσαρλς, Άντερς Ντένιελσεν Λι,Μπέιλεν Ντ. Μπίλιτζ, Έιμον Πάτρικ Ο’Κόνελ   ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπενουά Ντελό

THE ASSASIN 
 
📺THE ASSASIN 

Δραματική σειρά βρετανικής παραγωγής 2025 έξι επεισοδίων.
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κίλι Χόους,  Φρέντι Χάιμορ, Σαλόμ Μπρουν-Φράνκλιν, Τζέραλντ Κιντ, Ντέιβιντ Ντένσικ, Ντέβον Τέρελ, Τζίνα Γκέρσον 

ΚΟΜΗΣ ΜΟΝΤΕΚΡΙΣΤΟ (THE COUNT OF MONTE CRISTO)

📺Ο ΚΟΜΗΣ ΜΟΝΤΕΚΡΙΣΤΟ (THE COUNT OF MONTE CRISTO)

Σειρά εποχής γαλλικής παραγωγής 2024 τεσσάρων επεισοδίων.
ΠΑΙΖΟΥΝ: Πιέρ Νινέ, Αναΐς Ντεμουστιέ, Λοράν Λαφίτ, Μπαστιέν Μπουγιόν, Πατρίκ Μιλέ, Αναμαρία Βαρτολομέι, Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, Ζουλιέν ντε Σαιν-Ζαν,  Βασίλι Σνάιντερ

THE GIRL FROM ATHENS
📺THE GIRL FROM ATHENS

Σειρά θρίλερ ισραηλινής παραγωγής 2025 εφτά επεισοδίων. 


ΠΑΙΖΟΥΝ: Άμος Ταμάμ, Λόουρα Κρόνμποργκ Κιέρ, Σάι Αβίβι

Τα γυρίσματα έγιναν στην Αθήνα και η σειρά αποτελεί τη συνέχεια της σειράς The Girl from Oslo.  Συμμετέχουν οι Έλληνες ηθοποιοί: Αντώνης Καφετζόπουλος, Κατερίνα Διδασκάλου,Βίκυ Παπαδοπούλου, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Δημήτρης Κίτσος, Γιώργος Κοψιδάς, Χαρά Μάτα Γιαννάτου, Σπύρος Σταμούλης, Βαγγέλης Ευαγγελινός, Αλέξανδρος Κοχ, Νίκος Ζεγκίνογλου.

SO LONG MARIANNE

📺 SO LONG MARIANNE

Βιογραφική σειρά νορβηγικής, βρετανικής, καναδικής, φινλαδικής, σουηδικής, ισλανδικής, ελληνικής συμπαραγωγής 2024
ΠΑΙΖΟΥΝ: Άλεξ Γουλφ, Θία Σόφι Λοχ Νας, Άννα Τορβ, Νόα Τέιλορ, Γιόνας Στραντ Γκράβλι, Πίτερ Στορμάρε 

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https://www.star.gr/tv/press-room/               


 

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