Η μεγαλύτερη γιορτή της street κουλτούρας επιστρέφει στις 12-13 Σεπτεμβρίου, βάζοντας ξανά τη Θεσσαλονίκη σε Street Mode!

Για ακόμη μία χρονιά, το Street Mode Festival φέρνει κοντά μουσική, graffiti, parkour, street dance, thrift zone και πολλές ακόμη δράσεις, σε ένα μοναδικό φεστιβαλικό διήμερο!

Η 14η διοργάνωση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία (Labattoir), για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Music Line-Up

Το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στις δύο σκηνές του φεστιβάλ θα ανέβουν:

12/9 ★ FRONTSTAGE

Εθισμός

Στίχοιμα

Sponty

Kyklo

12/9 ★ BACKSTAGE

Bad Movies

The Scratch (IRL)

Ομίχλη

Kotes

Οι Ιρλανδοί The Scratch επισκέπτονται για πρώτη φορά τη χώρα μας φέρνοντας τον δικό τους αντισυμβατικό ήχο και παντρεύοντας την παραδοσιακή ιρλανδική μουσική με το γρέζι του heavy metal και του punk

13/9 ★ FRONTSTAGE

Dub Inc (FR)

Κοινοί Θνητοί

Anser

Sane

Dub Inc, η αγαπημένη reggae μπάντα του ελληνικού κοινού επιστρέφει στην Ελλάδα και το Street Mode Festival

13/9 ★ BACKSTAGE

63 High

Frenzee

Grim Rhythm (AU)

Embargo

Street Culture Events

Από το Street Mode Festival δε θα μπορούσαν, φυσικά, να λείπουν οι δράσεις της street κουλτούρας, οι οποίες θα ξεκινούν από νωρίς το απόγευμα, με το άνοιγμα των θυρών στις 18:00.

Λίγα λόγια για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους του φεστιβάλ:

Graffiti Το μακροβιότερο jam της χώρας επιστρέφει για 14η χρονιά. Writers και street artists από όλη την Ελλάδα καλούνται να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον χώρο του φεστιβάλ. Δηλώσεις συμμετοχής στο graffiti@streetmode.gr έως και τις 15 Αυγούστου.

Το μακροβιότερο jam της χώρας επιστρέφει για 14η χρονιά. Writers και street artists από όλη την Ελλάδα καλούνται να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον χώρο του φεστιβάλ. Δηλώσεις συμμετοχής στο graffiti@streetmode.gr έως και τις 15 Αυγούστου. Parkour / Freerunning: Το parkour επιστρέφει στο Street Mode Festival με πολλά contests, εντυπωσιακά tricks και αδρεναλίνη! Αθλητές του parkour και του freerunning μετατρέπουν τον χώρο του φεστιβάλ σε ένα συναρπαστικό αστικό πεδίο δράσης! Περισσότερες πληροφορίες και ανοιχτό κάλεσμα στο www.streetmode.gr.

Το parkour επιστρέφει στο Street Mode Festival με πολλά contests, εντυπωσιακά tricks και αδρεναλίνη! Αθλητές του parkour και του freerunning μετατρέπουν τον χώρο του φεστιβάλ σε ένα συναρπαστικό αστικό πεδίο δράσης! Περισσότερες πληροφορίες και ανοιχτό κάλεσμα στο www.streetmode.gr. Street Dance: Το Σάββατο, μερικές από τις καλύτερες σχολές χορού της πόλης ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν εντυπωσιακά street dance shows. Την Κυριακή, τη σκυτάλη παίρνει το καθιερωμένο All-Styles Battle, για την ανάδειξη του κορυφαίου χορευτή της χρονιάς!

Το Σάββατο, μερικές από τις καλύτερες σχολές χορού της πόλης ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν εντυπωσιακά street dance shows. Την Κυριακή, τη σκυτάλη παίρνει το καθιερωμένο All-Styles Battle, για την ανάδειξη του κορυφαίου χορευτή της χρονιάς! Thrift Zone by Sold-Out Stores: Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, στο εσωτερικό του κτηρίου των Παλαιών Σφαγείων, θα βρείτε ρούχα, δίσκους, χειροποίητες δημιουργίες, συλλεκτικά αντικείμενα και πολλούς… thrift θησαυρούς!

After Parties: Κάθε βράδυ, μόλις σβήνουν τα φώτα των stages, η δράση μεταφέρεται στο εσωτερικό του κτηρίου των Παλαιών Σφαγείων. Το μοναδικό, χειροποίητο soundsystem των 4 Dub Vibes ανεβάζει την ένταση κρατώντας το πάρτι ζωντανό μέχρι αργά!