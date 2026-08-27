Καιρός: Νέο κύμα ζέστης από την Κυριακή – Έως 40°C και ισχυρά μελτέμια

Η πρόγνωση του καιρού

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες έως 40°C από την Κυριακή, με νέο κύμα ζέστης να επηρεάζει την Ελλάδα.
  • Σήμερα, Πέμπτη, οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 38-39°C σε πολλές περιοχές, με τοπικές υπερβάσεις 40°C.
  • Από την Κυριακή, θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα ανεβάσουν ξανά τον υδράργυρο για 4 ημέρες.
  • Ισχυρά μελτέμια θα ενισχυθούν, με ανέμους 7-9 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.
  • Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανές βροχές σε ορεινές περιοχές.

Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί τις επόμενες ώρες, αναμένεται ξανά άνοδος από την Κυριακή.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σήμερα, Πέμπτη, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τοπικά θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, ο Πύργος, η Καλαμάτα, η Σπάρτη και το Άργος. 

Υψηλές θερμοκρασίες, έως 38-40°C, αναμένονται επίσης στο εσωτερικό της Ρόδου και στα νότια της Κρήτης. 

Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, η ενίσχυση του μελτεμιού θα προκαλέσει μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα, ενώ στα δυτικά και νότια η ζέστη θα παραμείνει έντονη. 

Όμως από την Κυριακή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα κινηθούν προς την Ελλάδα, ανεβάζοντας εκ νέου τον υδράργυρο. Η ζέστη αναμένεται να διαρκέσει 4 έως ημέρες και να παραμείνει έντονη και στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αυξομειώσεις στην ένταση των μελτεμιών και παρατεταμένο αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Καιρός: Ενισχύονται τα μελτέμια - Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από τις επόμενες ώρες, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να σημειώνονται από το ύψος της Σκύρου και νοτιότερα, στις Κυκλάδες, το Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. 

Τοπικά οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7-9 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. 

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, των ισχυρών μελτεμιών και της ιδιαίτερα ξηρής επιφάνειας του εδάφους δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τις επόμενες ημέρες. 

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 27/8 

ΑΤΤΙΚΗ 

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. 
  • Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. 
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 

  • Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. 
  • Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, στα ηπειρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 
  • Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου. 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ 

  • Καιρός: Αίθριος. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου. 

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

  • Καιρός: Αίθριος. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
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