Ζωή σε τέσσερις συναθρώπους μας χάρισε ένας νεαρός 18 ετών με τον θάνατό του. Ο άτυχος νέος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από βουτιά στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Ο 18χρονος, που έκανε όνειρα να ξεκινήσει τη φοιτητική του ζωή, ήταν ένα παιδί που ήθελε πάντα να προσφέρει, ο εθελοντισμός ήταν κομμάτι της ζωής του. Τραγική σύμπτωση ο παππούς του είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Γιώργος πρόλαβε να αγαπήσει και να αγαπηθεί, να αγωνιστεί στον ερασιτέχνη Άρη, να περάσει στο Πανεπιστήμιο, να προσφέρει απλόχερα σε όσους είχαν ανάγκη μέσω του εθελοντισμού.

Θεσσαλονίκη: Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν με λευκά λουλούδια

Στο τελευταίο αντίο ήταν όλοι εκεί, με λευκά χρυσάνθεμα που συμβολίζουν την αγνότητα, για να αποχαιρετήσουν την πιο αγνή ψυχή που με το θάνατό του χάρισε ζωή σε τέσσερις συναθρώπους μας.

«Γνωριζόμασταν αρκετά χρόνια λόγω του ποδοσφαίρου και έτυχε να είμαστε συμπαίκτες μαζί και στον Άρη. Δεν μπορείς να πεις κάτι άσχημο για αυτό το παιδί. Πάντα μες στη χαρά ήτανε», λέει στην κάμερα φίλος του 18χρονου.

Ο 18χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά στα μέσα Αυγούστου στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη μετά από βουτιά. Από τότε νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Όταν οι ελπίδες άρχισαν να σβήσουν οι γονείς του πήραν την πιο γενναία αποφάση... να δωρίσουν τα όργανά του. Χειρουργικές ομάδες από το Ωνάσειο, το Λαϊκό Νοσοκομείο και το Παπαγεωργίου έλαβαν την καρδιά, το ήπαρ και τους νεφρούς.

Θεσσαλονίκη: Ο παππούς του 18χρονου είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος

Ο παππούς του είχε υποβληθεί πριν χρόνια σε μεταμόσχευση ήπατος, ένα μόσχευμα που του έδωσε επιπλέον ζωή 36 ολόκληρα χρόνια. Η οικογένεια του παιδιού μέσα στον πόνο της βρήκε τη δύναμη να δωρίσει τα όργανά του κάτι που έδωσε ζωή και ελπίδα σε τέσσερις συνανθρώπους μας.

Το 2025, σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, καταγράφηκε ρεκόρ στη δωρεά οργάνων με 137 αποβιώσαντες δότες και 93 ζώντες, βοηθώντας 388 ασθενείς.