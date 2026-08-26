Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ροδόπης η γυναικοκτονία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Αυγούστου στο χωριό Διαλαμπή, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Κομοτηνή. 53χρονος άνδρας δολοφόνησε τη γυναίκα και μητέρα των παιδιών τους ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό στον λαιμό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής από τον γιο της, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι η τραγωδία σημειώθηκε την ημέρα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης του ζευγαριού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 44χρονη εργαζόταν εποχικά και είχε επιστρέψει στη Διαλαμπή, προκειμένου να βρίσκεται μαζί με την κόρη της για τη συγκεκριμένη οικογενειακή περίσταση.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρισκόταν σε διάσταση. Η γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών, ένα 16 χρονών, ένα 20 χρονών κι ένα 24 χρονών, εκ των οποίων τα δύο ζουν στο χωριό ενώ το μεγαλύτερο στην Κρήτη. Μετά το περιστατικό, ήταν η ανήλικη κόρη που φέρεται να ενημέρωσε την Αστυνομία για όσα είχαν συμβεί στο σπίτι.

Μετά την επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να τραυματίστηκε και ο ίδιος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, ενώ φέρεται επίσης να κατανάλωσε πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Ιάσμου Θανάσης Κρινάκης κάνει λόγο στο ThessPost.gr για μια «κανονική οικογένεια», που δεν είχε απασχολήσει ποτέ το χωριό. «Ήταν μια κανονική οικογένεια, ζούσαν πολλά χρόνια στο χωριό, το σπίτι είναι δικό τους, δούλευαν στα χωράφια τους, τα παιδιά πηγαίνανε στο σχολείο, δεν δημιουργούσαν φασαρίες. Τώρα, το τί συνέβαινε στο σπίτι τους, δεν το γνωρίζουμε, αν και είμαστε μια γειτονιά».

Ροδόπη: Η καταγγελία για απειλή το 2022

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς φαίνεται πως υπήρχε και παλαιότερο περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού. Ειδικότερα, το καλοκαίρι του 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, η γυναίκα είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για απειλή. Τότε ο 53χρονος είχε συλληφθεί, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από δικαστική απόφαση.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως τι προηγήθηκε της επίθεσης και ποια ήταν τα γεγονότα που οδήγησαν στη φονική κατάληξη. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.