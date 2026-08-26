Βίντεο: Επίθεση με μολότοφ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα

Εικόνες - σοκ: Η στιγμή που πετούν τις μολότοφ και ξεσπά φωτιά

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα τα ξημερώματα.
  • Δύο άτομα, καλυμμένα, πέταξαν δύο μολότοφ, μία εκ των οποίων προκάλεσε φωτιά στο εσωτερικό του καταστήματος.
  • Πελάτες και εργαζόμενοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά με νερό και πυροσβεστήρες.
  • Οι δράστες διέφυγαν τρέχοντας, ενώ ο ιδιοκτήτης δεν είχε δεχθεί απειλές πριν την επίθεση.
  • Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δραστών.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την καταδρομική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το δελτίο ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που δύο άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φορώντας χειμερινά μπουφάν, πλησιάζουν το κατάστημα και πετούν δύο μολότοφ. Η μία βόμβα μολότοφ έσκασε έξω από την είσοδο, ενώ η δεύτερη φαίνεται να καταλήγει στο εσωτερικό της καφετέριας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

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Επικράτησε πανικός. Πελάτες και εργαζόμενοι έτρεξαν να βγουν από το κατάστημα, ενώ κάποιοι επέστρεψαν στο εσωτερικό για να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις φλόγες. Χρησιμοποίησαν νερό και πυροσβεστήρες, ενώ στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν να βοηθήσουν και άνθρωποι από γειτονικά καταστήματα.

Την ίδια ώρα, οι δύο δράστες απομακρύνθηκαν τρέχοντας και εξαφανίστηκαν στους γύρω δρόμους.

Βίντεο: Επίθεση με μολότοφ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα

Σύμφωνα με μαρτυρία πελάτισσας, οι δράστες φέρεται να εμφανίστηκαν από την πλευρά της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και κινήθηκαν γρήγορα προς την είσοδο του καταστήματος, πριν πραγματοποιήσουν την επίθεση.

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, ο οποίος έχει αναλάβει το κατάστημα μόλις εδώ και περίπου δύο μήνες, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την επίθεση ούτε ποιο ήταν το κίνητρο. Όπως ανέφερε, δεν είχε δεχθεί κάποια απειλή, ενώ ούτε είχε κάποια ένδειξη ότι κινδύνευε. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν επίσης ότι, μέχρι σήμερα, δεν είχαν σημειωθεί μεγάλα προβλήματα γύρω από το συγκεκριμένο κατάστημα.

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Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο δραστών, ενώ παράλληλα διερευνώνται τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης.

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