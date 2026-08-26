«Πολεμικά» μηνύματα στέλνει η Τουρκία για Ελλάδα – Ισραήλ και καλώδιο

Έγγραφο Γκιουλέρ στην τουρκική Βουλή χρησιμοποιεί τον όρο «πόλεμος»!

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Βάζει φωτιά η Τουρκία με απειλές για την Ελλάδα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα.
  • Αποκαλύφθηκε έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που αναφέρεται σε σενάρια κρίσης και πολέμου στην περιοχή.
  • Η Άγκυρα απαιτεί άδεια για την πόντιση καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, σε συνεργασία με γαλλική εταιρεία.
  • Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ.
  • Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, αναφέρει επίσημα την πιθανότητα πολέμου σε έγγραφο προς την Εθνοσυνέλευση.

Tον «χαβά» της συνεχίζει η Τουρκία με τις προκλητικές της θέσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ανεβάζει σε επικίνδυνο επίπεδο τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Αποκαλύφθηκε έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης ακόμα και πολέμου στην περιοχή. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα προκαλεί με τη θέση της να απαιτεί να δώσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου, σε συνεργασία με τους Γάλλους. 

Τουρκία: Παράκρουση με σενάριο επίθεσης Ελλάδας – Ισραήλ στα κατεχόμενα

«Φωτιές» ανάβουν οι διαρροές της Τουρκίας που απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο

Μετά τη χωροθέτηση των δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων «φωτιές» ανάβουν οι διαρροές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την επικείμενη πόντιση του καλωδίου, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία-κολοσσό Μεριντιάμ. 

Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Bergamini

«Όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει να επικοινωνεί με την Τουρκία» υποστηρίζουν  τουρκικές πηγές.  

Νέες απαιτήσεις από την Τουρκία για έγκρισή της στην πόντιση καλωδίου

eidiseis/politiki/726513/deth-2026-ta-metra-ths-kybernhshs-poioys-afora

Νέες απαιτήσεις από την Τουρκία για έγκρισή της στην πόντιση καλωδίου

Προκαλεί και στο πεδίο η Τουρκία: Κατακόρυφη αύξηση παραβιάσεων

Επι της ουσίας επαναλαμβάνει τη θέση που είχε προβάλει τον Ιούλιο του 2024 στο πεδίο, με αφορμή τις έρευνες του ιταλικού πλοίου στα ανοιχτά της Κάσου, όταν έστειλε πολεμικά πλοία σε διεθνή ύδατα, επικαλούμενη δικαιώματα που απορρέουν από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πάντως διαμήνυσε από το briefing που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ότι «θα προχωρήσει το έργο που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος».   

 

Αποκαλυπτικό έγγραφο: η Άγκυρα επεξεργάζεται σενάρια έντασης, κρίσης και πολέμου  
  

Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις φαίνεται πως έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ. Αποκαλυπτική είναι η επίσημη επιστολή του υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, προς την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο χρησιμοποιεί ακόμη και η λέξη «πόλεμος»!

«Οι μελέτες σχετικά με κάθε είδους εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής κρίσης, έντασης και πολέμου που ενδέχεται να προκύψουν στην περιοχή μας, συνεχίζονται σχολαστικά σε πλήρη συντονισμό με όλες τις μονάδες του κράτους μας...» ανέφερε απειλητικά ο Γκιουλέρ. 

«Οφείλουμε να ξεχωρίσουμε το επικοινωνιακό όλο το παιχνίδι και να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε προκύψει, είτε αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε μελετήσει και το έχουμε υπόψη μας, είτε είναι το αναπάντεχο μας προβληματίζει και θα μας προβληματίζει πάντα» σχολίασε τις εξελίξεις μιλώντας στο Star o Αντιστράτηγος ε.α.  Κωνσταντίνος Αλεξάκης, Επίτιμος Διοικητής thw  Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων
 

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