Tον «χαβά» της συνεχίζει η Τουρκία με τις προκλητικές της θέσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ανεβάζει σε επικίνδυνο επίπεδο τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Αποκαλύφθηκε έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης ακόμα και πολέμου στην περιοχή. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα προκαλεί με τη θέση της να απαιτεί να δώσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου, σε συνεργασία με τους Γάλλους.

«Φωτιές» ανάβουν οι διαρροές της Τουρκίας που απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο

Μετά τη χωροθέτηση των δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων «φωτιές» ανάβουν οι διαρροές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την επικείμενη πόντιση του καλωδίου, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία-κολοσσό Μεριντιάμ.

«Όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει να επικοινωνεί με την Τουρκία» υποστηρίζουν τουρκικές πηγές.

Νέες απαιτήσεις από την Τουρκία για έγκρισή της στην πόντιση καλωδίου

Επι της ουσίας επαναλαμβάνει τη θέση που είχε προβάλει τον Ιούλιο του 2024 στο πεδίο, με αφορμή τις έρευνες του ιταλικού πλοίου στα ανοιχτά της Κάσου, όταν έστειλε πολεμικά πλοία σε διεθνή ύδατα, επικαλούμενη δικαιώματα που απορρέουν από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πάντως διαμήνυσε από το briefing που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ότι «θα προχωρήσει το έργο που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος».

Αποκαλυπτικό έγγραφο: η Άγκυρα επεξεργάζεται σενάρια έντασης, κρίσης και πολέμου



Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις φαίνεται πως έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ. Αποκαλυπτική είναι η επίσημη επιστολή του υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, προς την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο χρησιμοποιεί ακόμη και η λέξη «πόλεμος»!

«Οι μελέτες σχετικά με κάθε είδους εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής κρίσης, έντασης και πολέμου που ενδέχεται να προκύψουν στην περιοχή μας, συνεχίζονται σχολαστικά σε πλήρη συντονισμό με όλες τις μονάδες του κράτους μας...» ανέφερε απειλητικά ο Γκιουλέρ.

«Οφείλουμε να ξεχωρίσουμε το επικοινωνιακό όλο το παιχνίδι και να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε προκύψει, είτε αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε μελετήσει και το έχουμε υπόψη μας, είτε είναι το αναπάντεχο μας προβληματίζει και θα μας προβληματίζει πάντα» σχολίασε τις εξελίξεις μιλώντας στο Star o Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Αλεξάκης, Επίτιμος Διοικητής thw Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων

