Δημήτρης Κόκοτας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Έφυγε από τη ζωή μετά από δύο χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.
  • Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με δαπάνη του δήμου Αγίας Βαρβάρας.
  • Ο Κόκοτας υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος και άφησε πίσω τη σύζυγό του και την 15χρονη κόρη τους.
  • Ο δήμος θα καθιερώσει υποτροφία στο όνομά του στο Ωδείο.
  • Πέθανε σε ηλικία 57 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλεία.

Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Η ταφή θα γίνει στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Με απόφαση του δήμου Αγίας Βαρβάρας, η κηδεία του θα γίνει με δαπάνη του δήμου, στον οποίο εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

«Μέχρι την 28η Μαρτίου 2024, που ασθένησε βαριά και νοσηλευόταν, ασκούσε τα καθήκοντά του με συνέπεια και αφοσίωση», ανέφερε ο δήμος. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης να καθιερώσει μία από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα. 

Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή

Ο Δημήτρης Κόκοτας αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη, τη 15χρονη κόρη τους και τις δύο αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα. Η οικογένεια επιθυμεί να κρατήσει αυτές τις δύσκολες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ζητώντας διακριτικότητα και σεβασμό στο πένθος που βιώνει. 

Δημήτρης Κόκοτας- Κατερίνα Πετράκη με την κόρη τους, το 2019/ NDP

Δημήτρης Κόκοτας- Κατερίνα Πετράκη με την κόρη τους, το 2019/ NDP

Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μακρά περιπέτεια υγείας και πολύμηνη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ήταν στα τέλη Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στις πρόβες του J2US στο οποίο συμμετείχε. Έκτοτε, έδινε μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας μέχρι τον θάνατό του.Όλο αυτό το διάστημα η οικογένειά του ήταν στο πλευρό του. 

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