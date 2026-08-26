Λάρισα: Αγόρασε σπίτι και βρήκε μουμιοποιημένη σορό στο υπόγειο

Η γυναίκα είχε πεθάνει έναν χρόνο πριν

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Πηγή: onlarissa.gr
Λάρισα: Μουμιοποιημένη Σορός Βρέθηκε Στο Υπόγειο Σπιτιού
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Λάρισα, βρέθηκε μουμιοποιημένη σορός 60χρονης γυναίκας σε υπόγειο διαμέρισμα στις 19 Αυγούστου.
  • Η γυναίκα είχε πεθάνει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από παθολογικά αίτια, σύμφωνα με ιατροδικαστική εξέταση.
  • Η σορός εντοπίστηκε όταν το διαμέρισμα αγοράστηκε από νέο ιδιοκτήτη, καθώς είχε παραμείνει κλειστό.
  • Δίπλα στη σορό βρέθηκε τσάντα με αστυνομική ταυτότητα που υποδεικνύει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.
  • Οι Αρχές αναμένουν αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για την ταυτοποίηση της γυναίκας.

Μια τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία στη Λάρισα, όταν στις 19 Αυγούστου αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό μιας 60χρονης γυναίκας σε υπόγειο διαμέρισμα στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου. 

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, σε κατάσταση μουμιοποίησης, αντί της συνήθους αποσύνθεσης, κάτι που αποτελεί πρωτοφανές εύρημα για τα τοπικά ιατροδικαστικά δεδομένα. 

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε παθολογικά αίτια και εκτιμάται ότι είχε επέλθει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν. 

Δίπλα στη σορό βρέθηκε τσάντα με αστυνομική ταυτότητα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γυναίκα με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να είχε ζήσει προηγουμένως σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Το πτώμα εντοπίστηκε όταν το διαμέρισμα, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό, αγοράστηκε από νέο ιδιοκτήτη. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης φέρεται να ζούσε σε άλλη πόλη, ενώ είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το υπόγειο ήταν άδειο. 

Οι Αρχές έχουν λάβει γενετικό υλικό και αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για την τελική ταυτοποίησή της. 

 

 

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