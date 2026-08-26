Λάρισα: Μουμιοποιημένη Σορός Βρέθηκε Στο Υπόγειο Σπιτιού

Μια τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία στη Λάρισα, όταν στις 19 Αυγούστου αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό μιας 60χρονης γυναίκας σε υπόγειο διαμέρισμα στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, σε κατάσταση μουμιοποίησης, αντί της συνήθους αποσύνθεσης, κάτι που αποτελεί πρωτοφανές εύρημα για τα τοπικά ιατροδικαστικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε παθολογικά αίτια και εκτιμάται ότι είχε επέλθει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν.

Δίπλα στη σορό βρέθηκε τσάντα με αστυνομική ταυτότητα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γυναίκα με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να είχε ζήσει προηγουμένως σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Το πτώμα εντοπίστηκε όταν το διαμέρισμα, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό, αγοράστηκε από νέο ιδιοκτήτη. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης φέρεται να ζούσε σε άλλη πόλη, ενώ είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το υπόγειο ήταν άδειο.

Οι Αρχές έχουν λάβει γενετικό υλικό και αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για την τελική ταυτοποίησή της.