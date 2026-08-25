Οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών της Ελλάδας εξακολουθούν να αντιδρούν στη χωροθέτηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ψαράδες της Καλύμνου και της Μεγίστης, ξεσπούν στο STAR και στον Γιάννη Σωτηρόπουλο, καθώς εκτιμούν πως αν τελικά εφαρμοστούν στο πεδίο οι σχεδιασμοί της Άγκυρας, όχι μόνο δεν θα μπορούν να ψαρεύουν σε αυτά τα νερά, αλλά θα απομονωθεί το Καστελόριζο από την υπόλοιπη χώρα.

Από τα δύο παράνομα τουρκικά θάλασσα πάρκα, το μεγαλύτερο σε έκταση, 21.700 Km2, βρίσκεται ανατολικά της Ρόδου και η Άγκυρα επιχειρεί ν΄απομονώσει το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, που αποτελεί το νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Σε αυτή την τεράστια θαλάσσια περιοχή, σημαντικό ψαρότοπο για ξιφία και τόνο, δραστηριοποιούνται πάνω από 50 ελληνικά καϊκια, τα περισσότερα από την Κάλυμνο, το νησί με το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στην χώρα.

«Άμα αυτοί το θεωρήσουν δικό τους πάρκο και πάμε θα μας συλλάβουν. Εμένα προσωπικά πέρσι το 'χω βγάλει και σε βίντεο το έχετε δει τουρκικό ακταιωρός, μου γύρισε το πολυβόλο πάνω μου, επειδή του είπα ότι είμαστε ελληνικά νερά, δεν είμαστε σε τούρκικα νερά. Εγώ δεν εύχομαι να γίνουν εκεί δεύτερα Ίμια και δεν πρέπει να γίνει, αλλά βλέπετε τις προθέσεις που έχουν», λέει ο Κώστας Σουρούκος, Πρόεδρος Μέσης και Παράκτιας Αλιείας Καλύμνου.

Ψαράς Καστελόριζου: «Αν τηρηθεί στο πεδίο, εμείς είμαστε αποκλεισμένοι»

Περισσότερο ανήσυχοι είναι οι 5-6 επαγγελματίες ψαράδες του ακριτικού Καστελόριζου. Όπως αποκαλύπτουν στο STAR, αν τελικά η Τουρκία εφαρμόσει στο πεδίο τα θαλάσσια πάρκα αυτοί φοβούνται πως δεν θα μπορούν πλέον να ψαρεύουν.

«Τι θα γίνει δηλαδή θα με φυλάει εμένα το Λιμεναρχείο να ψαρέψω, μην με πάρουν μέσα; Εμείς θα 'χουμε πρόβλημα. Καταρχήν θα φοβόμαστε να βγούμε έξω, να πάμε για δουλειά. Και τα καΐκια μας δεν είναι τόσο μεγάλα, ώστε να φύγουμε από το Καστελόριζο και να πάμε να ψαρέψουμε στην Κάλυμνο, ξέρω εγώ στη Μυτιλήνη, ξέρω εγώ εκεί όπου δεν έχουμε θαλάσσια πάρκα. Αν τηρηθεί αυτό το πράγμα εμείς είμαστε αποκλεισμένοι...», λεεί ο κ. Δημήτρης Αχλαδιώτης, ψαράς του Καστελορίζου.

Δήμαρχος Καστελόριζου: «Δε φοβόμαστε, είναι λεονταρισμοί της Τουρκίας αυτά τα θαλάσσια πάρκα»

Σαφές μήνυμα προς τη γειτονική χώρα, στέλνει μέσω του STAR, ο δήμαρχος Καστελόριζου, Νίκος Ασβέστης.

«Ένα νησί όπως γνωρίζουμε με βάση το διεθνές δίκιο έχει μόνιμους κατοίκους και επιχειρηματικότητα έχει και ΑΟΖ. Αυτές οι ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας είναι μονομερής, παράνομες, είναι λεονταρισμοί. Δεν φοβόμαστε κάτι έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό στρατό, έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος...».