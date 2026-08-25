Φωτιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Σηκώθηκαν 9 εναέρια μέσα – Μήνυμα του 112

Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση
Φωτιά Στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Σηκώθηκαν 9 Εναέρια Μέσα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της 25ης Αυγούστου στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας.
  • Ενημέρωση στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος στις 16:45.
  • Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.
  • Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 εναέρια μέσα (7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα).
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 για προειδοποίηση στους κατοίκους των περιοχών Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 16:45.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή και από τον δήμο Λεβαδαίων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Φωτιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Σηκώθηκαν 9 εναέρια μέσα – Μήνυμα του 112

Μετά τις πέντε το απόγευμα εστάλη και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες.

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