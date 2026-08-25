Φωτιά Στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Σηκώθηκαν 9 Εναέρια Μέσα

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 16:45.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή και από τον δήμο Λεβαδαίων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Μετά τις πέντε το απόγευμα εστάλη και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες.