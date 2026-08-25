Δείτε βίντεο από τα γενέθλιά της που πόσταρε η Ντούα Λίπα

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε φωτογραφίες από το σαββατοκύριακο των γενεθλίων της, δίνοντας στους εκατομμύρια followers της ενσταντανέ από τον εορτασμό κι από προσωπικές στιγμές με τον Κάλουμ Τέρνερ. Μάλιστα, συνόδευσε το υλικό με το μήνυμα: «Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο γύρω από τον ήλιο».

Η δημοσίευση αφορά τον εορτασμό των γενεθλίων της ποπ σταρ και καταγράφει, μεταξύ άλλων, τα φιλιά με τον σύζυγό και τις τούρτες που έσβησε. Το υλικό αναρτήθηκε το πρωί της 25ης Αυγούστου 2026.

Ένα γενέθλιο φιλί από τον Κάλουμ Τέρνερ στη Ντούα Λίπα /Φωτογραφία Instagram

Την Ντούα Λίπα αποκαλούν... Beba! /Φωτογραφία Instagram

Με το συγκεκριμένο post, η Ντούα Λίπα επέλεξε να δείξει πώς πέρασε το γενέθλιο σαββατοκύριακό της, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα από την ιδιωτική της ζωή και από την ατμόσφαιρα της γιορτής.

Το μήνυμα της Ντούα Λίπα για τα γενέθλιά της

Στο κέντρο της ανάρτησης βρέθηκε η φράση που έγραψε η ίδια: «Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο».

Η ανάρτηση επικεντρώνεται τόσο στο προσωπικό μήνυμα της τραγουδίστριας όσο και στις εικόνες από τον εορτασμό, με τις τούρτες που έσβησε και με τις τρυφερές στιγμές δίπλα στον Τέρνερ.

Η ανάρτηση της Ντούα Λίπα

Σε πολύ πρόσφατη συνέντευξή της στην ιταλική Vogue, η 31χρονη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον γάμο της και μοιράστηκε δύο συμβουλές που αποφάσισε να ακολουθήσει μαζί με τον σύζυγό της, προκειμένου να χαρούν πραγματικά κάθε στιγμή της γιορτής, χωρίς να αφήσουν το άγχος της διοργάνωσης να επισκιάσει την ημέρα τους.

Η Ντούα Λίπα κι ο Κάλουμ Τέρνερ την ημέρα του γάμου τους /Φωτογραφία Instagram

«Η ημέρα του γάμου ήταν μαγική. Δεχτήκαμε πολλές συμβουλές, αλλά αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μόνο δύο: να ζήσουμε τη μέρα σαν να ήμασταν κι εμείς καλεσμένοι και να αναζητάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, χωρίς να χάνουμε ποτέ ο ένας τον άλλον από τα μάτια μας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πραγματικά πολλές κοινές αναμνήσεις», περιέγραψε η Ντούα Λίπα.