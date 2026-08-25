Ντούα Λίπα: Οι τρυφερές φωτογραφίες από το σαββατοκύριακο των γενεθλίων της

«Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο», έγραψε

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντούα Λίπα γιόρτασε τα γενέθλιά της με τρυφερές φωτογραφίες από το σαββατοκύριακο, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα με τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ.
  • Η ανάρτηση περιλαμβάνει φιλιά, τούρτες και προσωπικές στιγμές, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο γύρω από τον ήλιο».
  • Η δημοσίευση έγινε το πρωί της 25ης Αυγούστου 2026, αναδεικνύοντας την ιδιωτική της ζωή και την ατμόσφαιρα της γιορτής.
  • Σε συνέντευξή της, η Ντούα Λίπα μοιράστηκε συμβουλές για τον γάμο της, προκειμένου να απολαύσουν τη μέρα χωρίς άγχος.
  • Η τραγουδίστρια τόνισε τη σημασία των κοινών αναμνήσεων και της συνεχούς αναζήτησης του συντρόφου της μέσα στο πλήθος.

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε φωτογραφίες από το σαββατοκύριακο των γενεθλίων της, δίνοντας στους εκατομμύρια followers της ενσταντανέ από τον εορτασμό κι από προσωπικές στιγμές με τον Κάλουμ Τέρνερ. Μάλιστα, συνόδευσε το υλικό με το μήνυμα: «Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο γύρω από τον ήλιο».

Ντούα Λίπα: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ

Η δημοσίευση αφορά τον εορτασμό των γενεθλίων της ποπ σταρ και καταγράφει, μεταξύ άλλων, τα φιλιά με τον σύζυγό και τις τούρτες που έσβησε. Το υλικό αναρτήθηκε το πρωί της 25ης Αυγούστου 2026.

Ένα γενέθλιο φιλί από τον Κάλουμ Τέρνερ στη Ντούα Λίπα

Ένα γενέθλιο φιλί από τον Κάλουμ Τέρνερ στη Ντούα Λίπα /Φωτογραφία Instagram

Την Ντούα Λίπα αποκαλούν... Beba!

Την Ντούα Λίπα αποκαλούν... Beba! /Φωτογραφία Instagram

Με το συγκεκριμένο post, η Ντούα Λίπα επέλεξε να δείξει πώς πέρασε το γενέθλιο σαββατοκύριακό της, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα από την ιδιωτική της ζωή και από την ατμόσφαιρα της γιορτής.

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Το μήνυμα της Ντούα Λίπα για τα γενέθλιά της

Στο κέντρο της ανάρτησης βρέθηκε η φράση που έγραψε η ίδια: «Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο». 

Η ανάρτηση επικεντρώνεται τόσο στο προσωπικό μήνυμα της τραγουδίστριας όσο και στις εικόνες από τον εορτασμό, με τις τούρτες που έσβησε και με τις τρυφερές στιγμές δίπλα στον Τέρνερ.

Η ανάρτηση της Ντούα Λίπα

Σε πολύ πρόσφατη συνέντευξή της στην ιταλική Vogue, η 31χρονη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον γάμο της και μοιράστηκε δύο συμβουλές που αποφάσισε να ακολουθήσει μαζί με τον σύζυγό της, προκειμένου να χαρούν πραγματικά κάθε στιγμή της γιορτής, χωρίς να αφήσουν το άγχος της διοργάνωσης να επισκιάσει την ημέρα τους.

Η Ντούα Λίπα κι ο Κάλουμ Τέρνερ την ημέρα του γάμου τους

Η Ντούα Λίπα κι ο Κάλουμ Τέρνερ την ημέρα του γάμου τους /Φωτογραφία Instagram

«Η ημέρα του γάμου ήταν μαγική. Δεχτήκαμε πολλές συμβουλές, αλλά αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μόνο δύο: να ζήσουμε τη μέρα σαν να ήμασταν κι εμείς καλεσμένοι και να αναζητάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, χωρίς να χάνουμε ποτέ ο ένας τον άλλον από τα μάτια μας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πραγματικά πολλές κοινές αναμνήσεις», περιέγραψε η Ντούα Λίπα.

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