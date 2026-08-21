Έλληνας ηθοποιός: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Ελευθερίου παραδέχεται ότι υπήρξε κακοποιητικός σε φίλους και σχέσεις, καθώς και στον εαυτό του.
  • Αναγνωρίζει ότι ο ναρκισσισμός και η ανάγκη για αποδοχή επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καλλιτεχνών.
  • Εξηγεί ότι η γοητεία του στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε με πιεστικό τρόπο, βλάπτοντας τις σχέσεις του.
  • Αναφέρει ότι η εικόνα ενός καλλιτέχνη μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του και την αντίληψη των άλλων.
  • Κάνει προσωπικό απολογισμό και αναγνωρίζει τις αρνητικές του συμπεριφορές.

Σε μια ιδιαίτερα ειλικρινή εξομολόγηση για τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί στο παρελθόν τις σχέσεις του προχώρησε ο Λευτέρης Ελευθερίου, μιλώντας στο περιοδικό Hello.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε έναν προσωπικό απολογισμό, αναγνωρίζοντας συμπεριφορές του παρελθόντος που σήμερα βλέπει με διαφορετικό μάτι. Όπως παραδέχθηκε, υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες δεν είχε την καλύτερη συμπεριφορά ούτε απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του ούτε απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό.

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Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν έχει υπάρξει κακοποιητικός απέναντι στον εαυτό του, ο Λευτέρης Ελευθερίου απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις και σίγουρα έχω κακοποιήσει και τον εαυτό μου».

Λευτέρης Ελευθερίου: Η ειλικρινής εξομολόγηση για τις σχέσεις του

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός προσπάθησε να εξηγήσει τι κρυβόταν πίσω από αυτές τις συμπεριφορές, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στον ναρκισσισμό και στην ανάγκη για αποδοχή που, όπως είπε, μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τέχνης.

«Αυτό που αντιμετωπίζουμε οι καλλιτέχνες σε τεράστιο βαθμό – και ήταν από τα θέματα που έπρεπε να ψυχογραφήσω μέσα μου – είναι το πόσο ο ναρκισσισμός μου μου επιτρέπει να ταπεινωθώ. Να προσπαθήσω να βάλω εμένα στη θέση του άλλου και τον άλλο στη θέση τη δική μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος στάθηκε και στην εικόνα που μπορεί να δημιουργείται γύρω από έναν καλλιτέχνη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του.

«Επειδή πολλές φορές ο ναρκισσισμός σε όσους ασχολούμαστε με την τέχνη έχει το στοιχείο του “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”, νομίζω ότι το δούλεψα αρκετά», σημείωσε.

Λευτέρης Ελευθερίου: Η ειλικρινής εξομολόγηση για τις σχέσεις του

Κάνοντας ακόμη έναν πιο προσωπικό απολογισμό, ο Λευτέρης Ελευθερίου αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει τη γοητεία και την αποδοχή που λάμβανε από τους άλλους με τρόπο που μπορούσε να γίνει πιεστικός ή ακόμη και επιβλαβής για τις σχέσεις του.

«Στο παρελθόν αυτό με οδηγούσε ψυχολογικά σε καταστάσεις που χειριζόμουν τον άλλον χρησιμοποιώντας την όποια δύναμη γοητείας είχα ή το ότι ήμουν αρεστός και αγαπητός. Μπορεί να καταπίεζα τον άλλον ή να του συμπεριφερόμουν άσχημα. Με οδηγούσε δηλαδή στο να είμαι ψωνάρα και νάρκισσος», παραδέχθηκε.

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