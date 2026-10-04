Πώς θα είναι η ενημέρωση του αύριο; Ποιος θα παράγει την πληροφορία, ποιος θα την ελέγχει και κυρίως, ποιος θα κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού; Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν στο πρώτο Alpha Forum, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο

Θ. Ρουσόπουλος: Ο κίνδυνος είναι μήπως επιλέξουμε να αναθέσουμε τη σκέψη μας σε μια μηχανή

Τον νέο χάρτη της επιρροής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να μας επιφυλάσσει ανέδειξε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλιου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

«Ο κίνδυνος είναι μήπως επιλέξουμε μόνοι μας να αναθέσουμε τη σκεψη μας σε μια μηχανή. Αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη αντίφαση της εποχής μας. Η επικίνδυνη στροφή στη διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας. Από την απαγόρευση της σκέψης στην εθελούσια παραίτηση από αυτή.

Ο Θ. Ρουσόπουλος στο 1ο Alpha Forum

Την ανάγκη για αυξημένη εγρήγορση στις επόμενες εκλογές υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση του Γιώργου Ευγενίδη.



Το γεγονός ότι μιλάμε για το 203Ο αλλά τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα είναι χωρίς αδειοδότηση επισήμανε ο Κώστας Φωτόπουλος, ιδρυτής και CEO της Forest & Tree.

Την αντίφαση της νέας εποχής που ξεπροβάλει ανέδειξε ο Θεόδωρος Καλούδης, δημοσιογράφος και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 1st ALPHA FORUM

Για το νέο τοπίο που αναδύεται στο μανιακό περιβάλλον μίλησε ο σύμβουλος Στρατηγικής επικοινωνίας Βασίλης Ρουσόπουλος απαντώντας σε ερώτηση της Κατερίνας Τσαμούρη.

Στο πρώτο ALPHA FORUM έλαβαν μέρος πολιτικοί, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του κόσμου της επικοινωνίας.

