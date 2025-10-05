Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμώλου και Αγίου Ερμογένη.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 5 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Χαριτίνη.

Η Χαριτίνη μαρτύρησε για την πίστη της επί ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά

Μεθοδία

Ερμογένης

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:24 και θα δύσει στις 19:02. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 38 λεπτά.

Σελήνη 12.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μία πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων.

Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου.