Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμώλου και Αγίου Ερμογένη.
Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 5 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Χαριτίνη.
Η Χαριτίνη μαρτύρησε για την πίστη της επί ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305).
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά
- Μεθοδία
- Ερμογένης
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:24 και θα δύσει στις 19:02. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 38 λεπτά.
Σελήνη 12.8 ημερών
Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών
Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μία πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων.
Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.