OΠΕΚΕΠΕ: Από ΚΥΔ στελέχους ΠΑΣΟΚ δηλώθηκαν δημόσιες εκτάσεις στην Κάρλα

Δε σταματούν οι αποκαλύψεις για τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ και πυροδοτούν νέες πολιτικές κόντρες. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ «σφάζονται» για στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη που διαθέτει κέντρο υποβολής δηλώσεων στην Κρήτη, όπου και κατατέθηκαν αιτήσεις για επιδοτήσεις με τη χρήση δημόσιας γης στην λίμνη Κάρλα.

Η καταγγελία ήταν πως δηλώθηκαν περίπου 3.500 στρέμματα δημόσιας έκτασης, κοντά στη λίμνη Κάρλα, από Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων της Κρήτης. Το συγκεκριμένο ΚΥΔ ανήκει στον Νίκο Μπουνάκη, πρώην υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο ίδιος και η εταιρία του υποστήριξαν πως δεν πρόκειται για 3.500 στρέμματα, αλλά για μία και μόνο παραγωγό, η οποία διέθετε όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Σημειώνουν, επίσης, ότι δεν είναι αρμοδιότητα του ΚΥΔ να ελέγχει τη νομιμότητα των εγγράφων, αλλά δουλειά της πολιτείας.

Η ΝΔ ζητάει εξηγήσεις από το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «σοκαριστική ομολογία».

Από την πλευρά της, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για φτηνούς αντιπερισπασμούς εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και προσπάθεια λάσπης, κρίνοντας ως επαρκείς τις εξηγήσεις που δόθηκαν.

Στο θέμα παρενέβη και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος καλεί το κόμμα του να προχωρήσει σε διαγραφές για οποιοδήποτε στέλεχος προκύπτουν ευθύνες.

