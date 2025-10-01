Μυλωνάκης: Ζήτησε να καταθέσει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τον εαυτό του στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ θέτει ο Γιώργος Μυλωνάκης, με επιστολή του στον πρόεδρο της επιτροπής.

Όπως ανέφερε η Ράνια Τραγόμαλλου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τίθεται «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα», στη διάθεση της Επιτροπής, όπως αναφέρει στην επιστολή που έστειλε στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Τι αναφέρει ο Γ. Μυλωνάκης στην επιστολή του προς την εξεταστική επιτροπή

Σημειώνει δε ότι «η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

Ο κ. Μυλωνάκης τονίζει ωστόσο ότι όλα τα ερωτήματα που του έχουν τεθεί έχουν απαντηθεί, με δημόσιες τοποθετήσεις και με δύο παρουσίες του στη Βουλή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι εξαναγκάστηκε, αφού ζητούσαν επιτακτικά να κληθεί, με αφορμή και την πρόσφατη δήλωση του κ. Σαλμά ότι του εκμυστηρεύτηκε ο Χρήστος Μπουκώρος πως ο κ. Μυλωνάκης τον ενημέρωσε ότι ακουγόταν το όνομα του στις επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μυλωνάκης το έχει διαψεύσει, ενώ δημοσίως τρεις βουλευτές της ΝΔ τάχθηκαν υπέρ της κλήσης του στην εξεταστικά με τελευταίο τον Στέλιο Πέτσα.



