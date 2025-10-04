Ford Transit: Μπήκε στο GUINNESS WORLD RECORD

Το απίστευτο κονβόι που έγραψε ιστορία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 20:03 Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές
04.10.25 , 19:12 Παντρεύτηκε 15χρονη και την είχε σαν «σεξουαλική σκλάβα»
04.10.25 , 18:09 Ford Transit: Μπήκε στο GUINNESS WORLD RECORD
04.10.25 , 18:03 Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα
04.10.25 , 17:56 Μάστορας: «Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον ένιωθα αν γινόμουν πατέρας»
04.10.25 , 17:37 Ο «Κλόουν» που δολοφόνησε 33 άνδρες - Έκρυβε τα πτώματα στο πάτωμά του
04.10.25 , 17:08 Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα
04.10.25 , 16:45 Μοσχαράκι γάλακτος... πολυτελείας: «Φλερτάρει» με τα 25€ το κιλό!
04.10.25 , 15:58 Πώς να αναγνωρίσεις αν συμβιβάζεσαι ή αν αγαπάς πραγματικά
04.10.25 , 15:50 Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Πότε θα γίνει η νεκροτομή
04.10.25 , 15:39 Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
04.10.25 , 15:38 Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις
04.10.25 , 15:20 Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη
04.10.25 , 15:12 Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το τουρνουά της Σανγκάης - Τι συνέβη;
04.10.25 , 14:56 Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε 10 παρκαρισμένα οχήματα έξω από το κολυμβητήριο
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Παντρεύτηκε 15χρονη και την είχε σαν «σεξουαλική σκλάβα»
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα
Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 27.09.25, 19:09
Ford Transit: Μπήκε στο GUINNESS WORLD RECORD
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όταν η Ford ζήτησε από ιδιοκτήτες Transit να συνδράμουν στον εορτασμό των 60 χρόνων του εμβληματικού βαν οχήματος δημιουργώντας ένα απίστευτο κονβόι που έμελλε να γράψει ιστορία, μια σειρά από επιχειρήσεις και φίλοι του μοντέλου από κάθε γωνιά του Ην. Βασιλείου ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό.Συνολικά, στο κονβόι πήραν μέρος, ούτε λίγο ούτε πολύ, 201 Transit – κατακτώντας επίσημα τη νέα διάκριση στο GUINNESS WORLD RECORDS για τη Μεγαλύτερη Παρέλαση Βαν Οχημάτων.

Ford Transit: Μπήκε στο GUINNESS WORLD RECORD
Από τα βενζινοκίνητα Transit πρώτης γενιάς έως και τα πιο πρόσφατα E-Transit 1 και Transit Custom PHEV 2 που στηρίζουν τους πελάτες της Ford Pro στη μετάβαση των επιχειρήσεών τους στην ηλεκτροκίνηση, η εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή έγινε πραγματικότητα χάρη στη γεμάτη πάθος κοινότητα του Ford Transit, η οποία περιλαμβάνει από πελάτες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έως αντιπροσώπους, συνεργάτες μετασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων, εκπροσώπους των ΜΜΕ, εργαζομένους της Ford και φίλους του Transit.

Ford Transit: Μπήκε στο GUINNESS WORLD RECORD

Η Ford παρέλαβε το πιστοποιητικό του GUINNESS WORLD RECORDS από τον Carl Saville, επίσημο κριτή του θεσμού, κατά τη διάρκεια του πρώτου Transit Festival – μια γιορτή που τιμά την πλούσια ιστορία του οχήματος, τους σκληρά εργαζόμενους πελάτες, τους αφοσιωμένους φίλους και το καινοτόμο μέλλον του μοντέλου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD TRANSIT
 |
GUINNESS WORLD RECORD
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top