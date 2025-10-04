Ford Transit: Μπήκε στο GUINNESS WORLD RECORD

Όταν η Ford ζήτησε από ιδιοκτήτες Transit να συνδράμουν στον εορτασμό των 60 χρόνων του εμβληματικού βαν οχήματος δημιουργώντας ένα απίστευτο κονβόι που έμελλε να γράψει ιστορία, μια σειρά από επιχειρήσεις και φίλοι του μοντέλου από κάθε γωνιά του Ην. Βασιλείου ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό.Συνολικά, στο κονβόι πήραν μέρος, ούτε λίγο ούτε πολύ, 201 Transit – κατακτώντας επίσημα τη νέα διάκριση στο GUINNESS WORLD RECORDS για τη Μεγαλύτερη Παρέλαση Βαν Οχημάτων.



Από τα βενζινοκίνητα Transit πρώτης γενιάς έως και τα πιο πρόσφατα E-Transit 1 και Transit Custom PHEV 2 που στηρίζουν τους πελάτες της Ford Pro στη μετάβαση των επιχειρήσεών τους στην ηλεκτροκίνηση, η εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή έγινε πραγματικότητα χάρη στη γεμάτη πάθος κοινότητα του Ford Transit, η οποία περιλαμβάνει από πελάτες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έως αντιπροσώπους, συνεργάτες μετασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων, εκπροσώπους των ΜΜΕ, εργαζομένους της Ford και φίλους του Transit.

Η Ford παρέλαβε το πιστοποιητικό του GUINNESS WORLD RECORDS από τον Carl Saville, επίσημο κριτή του θεσμού, κατά τη διάρκεια του πρώτου Transit Festival – μια γιορτή που τιμά την πλούσια ιστορία του οχήματος, τους σκληρά εργαζόμενους πελάτες, τους αφοσιωμένους φίλους και το καινοτόμο μέλλον του μοντέλου.