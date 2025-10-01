Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα

Μία βόλτα στο κέντρο της Γλυφάδας πήγε η Αλεξάνδρα Νίκα μαζί με τον 10 μηνών γιο της, Βασίλη και σε συνάντησε τον Γιώργο Μανίκα σε γνωστό καφέ της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μπάκα στο «Πρωινό», η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, επισκέφθηκε το καφέ της περιοχής, το οποίο ανήκει στη θεία της.

Εκεί συνάντησε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Μανίκα, οι οποίοι είναι καθημερινοί πελάτες του καταστήματος.

Ο Γιώργος Μανίκας, όπως φαίνεται και στα πλάνα που εξασφάλισε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, πήρε αγκαλιά το μωρό της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού και όλοι μαζί είχαν μια σύντομη συζήτηση.

Ο Γιώργος Μανίκας και η Μιράντα Πατέρα, η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα είναι ζευγάρι σχεδόν δυο χρόνια αλλά φροντίζουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με τη Μιράντα Πατέρα και τον Γιώργο Μανίκα να έχουν κάνει κοινές δημόσιες εμφανίσεις σε καλέσματα, events και εξόδους με φίλους η σχέση τους θεωρείται κοινό μυστικό στον κοσμικό κύκλο. Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον δεσμό τους.

Ο Γιώργος Μανίκας και η Μιράντα Πατέρα γνωρίστηκαν την περίοδο της καραντίνας. Η κοινή αγάπη τους για το padel τους έφερε κοντά, καθώς έπαιζαν μαζί σε αγώνες, ενώ φημολογείται πως η επιχειρηματίας έχει μετακομίσει από το Ψυχικό -όπου έμενε μέχρι πρότινος- στα νότια προάστια, προκειμένου να περνάει πιο πολλές με τον σύντροφό της.

Μιράντα Πατέρα - Γιώργος Μανίκας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία σε γήπεδο