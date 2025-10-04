Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα

Η δύσκολη αρχή και οι στιγμές που τον στιγμάτισαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 20:03 Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές
04.10.25 , 19:12 Παντρεύτηκε 15χρονη και την είχε σαν «σεξουαλική σκλάβα»
04.10.25 , 18:09 Ford Transit: Μπήκε στο GUINNESS WORLD RECORD
04.10.25 , 18:03 Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα
04.10.25 , 17:56 Μάστορας: «Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον ένιωθα αν γινόμουν πατέρας»
04.10.25 , 17:37 Ο «Κλόουν» που δολοφόνησε 33 άνδρες - Έκρυβε τα πτώματα στο πάτωμά του
04.10.25 , 17:08 Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα
04.10.25 , 16:45 Μοσχαράκι γάλακτος... πολυτελείας: «Φλερτάρει» με τα 25€ το κιλό!
04.10.25 , 15:58 Πώς να αναγνωρίσεις αν συμβιβάζεσαι ή αν αγαπάς πραγματικά
04.10.25 , 15:50 Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Πότε θα γίνει η νεκροτομή
04.10.25 , 15:39 Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
04.10.25 , 15:38 Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις
04.10.25 , 15:20 Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη
04.10.25 , 15:12 Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το τουρνουά της Σανγκάης - Τι συνέβη;
04.10.25 , 14:56 Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε 10 παρκαρισμένα οχήματα έξω από το κολυμβητήριο
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Παντρεύτηκε 15χρονη και την είχε σαν «σεξουαλική σκλάβα»
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
''Λύγισε'' on camera ο Γιώργος Τσαλίκης/ βίντεο Πρωινό Σαββατοκύριακο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια συγκινητική αναδρομή στα πρώτα του χρόνια με τη σύζυγό του, Δώρα στο παλιό τους σπίτι στην Πετρούπολη έκανε on camera ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο γνωστός τραγουδιστής περιέγραψε φανερά συγκινημένος τις δύσκολες στιγμές και τις απλές αρχές που χαρακτήριζαν την καθημερινότητά τους τότε: «Όταν ήρθαμε εδώ, δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Μπήκαμε σε ένα άδειο σπίτι χωρίς έπιπλα, χωρίς κάτι σημαντικό. Το μόνο που αγοράσαμε ήταν ένα στρώμα, δύο πιάτα, δύο ποτήρια και πιρούνια. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μας. Θέλαμε να σταθούμε στα πόδια μας χωρίς να επιβαρύνουμε κανέναν».

Τσαλίκης: Το πρόβλημα υγείας και τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή του

Παρά τις δυσκολίες, ο Γιώργος θυμάται πως δεν έχασε το χιούμορ του και την αισιοδοξία του, παρά το γεγονός ότι είχε πρόβλημα με την αλλεργία στη σκόνη και η επαφή του προσώπου του με το πάτωμα τον δυσκόλευε πολύ. «Έφευγα από το στρώμα και ακουμπούσα τη μούρη μου στο πάτωμα, κάτι που με ενοχλούσε πολύ», εξήγησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και την Ελένη Τσολάκη.

Γιώργος Τσαλίκης: Η έκπληξη στη σύζυγό του Δώρα για τα γενέθλιά της!

Καθώς η καριέρα του άρχισε να ανεβαίνει, θυμήθηκε την περίοδο που προσπαθούσε να βρει το δικό του στυλ, ρωτώντας τον φίλο του, Ηλία Ψινάκη, για συμβουλές: «Του είπα πως θέλω να φοράω κάτι πιο "μουράτο" και εκείνος μου πρότεινε Cavalli. Όταν είδα την τιμή, πάγωσα! Του ζήτησα να τα πληρώσω σε δόσεις και εκείνος ήταν τόσο γλυκός που μου είπε να το κάνω με τον τρόπο που θέλω και να μη στεναχωριέμαι».

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε επίσης όμορφες αναμνήσεις από τα πρώτα τους γλέντια στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού, όπου γινόταν το επίκεντρο των συζητήσεων και των ονείρων τους. Εκεί άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι «Με χαλάει» από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, και εκεί είχε και τις πιο βαθιές συζητήσεις με τον φίλο του, Μάρκο Σεφερλή, για το μέλλον τους: «Λέγαμε "Θα τα καταφέρουμε; Θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους; Να ζήσουμε όπως ονειρευόμαστε;" Και τα καταφέραμε».

 

Παρά τις δυσκολίες και τις στιγμές αμφιβολίας, ο Γιώργος παραμένει δυνατός και αποφασισμένος να συνεχίσει με αισιοδοξία: «Πέρασα πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα και δε σκοπεύω να τα παρατήσω. Όταν αδικούμαι, στεναχωριέμαι και λίγο συγκινούμαι, όμως το κλάμα δεν είναι για μένα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
 |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top