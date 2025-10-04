Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα

Μια συγκινητική αναδρομή στα πρώτα του χρόνια με τη σύζυγό του, Δώρα στο παλιό τους σπίτι στην Πετρούπολη έκανε on camera ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο γνωστός τραγουδιστής περιέγραψε φανερά συγκινημένος τις δύσκολες στιγμές και τις απλές αρχές που χαρακτήριζαν την καθημερινότητά τους τότε: «Όταν ήρθαμε εδώ, δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Μπήκαμε σε ένα άδειο σπίτι χωρίς έπιπλα, χωρίς κάτι σημαντικό. Το μόνο που αγοράσαμε ήταν ένα στρώμα, δύο πιάτα, δύο ποτήρια και πιρούνια. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μας. Θέλαμε να σταθούμε στα πόδια μας χωρίς να επιβαρύνουμε κανέναν».

Παρά τις δυσκολίες, ο Γιώργος θυμάται πως δεν έχασε το χιούμορ του και την αισιοδοξία του, παρά το γεγονός ότι είχε πρόβλημα με την αλλεργία στη σκόνη και η επαφή του προσώπου του με το πάτωμα τον δυσκόλευε πολύ. «Έφευγα από το στρώμα και ακουμπούσα τη μούρη μου στο πάτωμα, κάτι που με ενοχλούσε πολύ», εξήγησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και την Ελένη Τσολάκη.

Καθώς η καριέρα του άρχισε να ανεβαίνει, θυμήθηκε την περίοδο που προσπαθούσε να βρει το δικό του στυλ, ρωτώντας τον φίλο του, Ηλία Ψινάκη, για συμβουλές: «Του είπα πως θέλω να φοράω κάτι πιο "μουράτο" και εκείνος μου πρότεινε Cavalli. Όταν είδα την τιμή, πάγωσα! Του ζήτησα να τα πληρώσω σε δόσεις και εκείνος ήταν τόσο γλυκός που μου είπε να το κάνω με τον τρόπο που θέλω και να μη στεναχωριέμαι».

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε επίσης όμορφες αναμνήσεις από τα πρώτα τους γλέντια στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού, όπου γινόταν το επίκεντρο των συζητήσεων και των ονείρων τους. Εκεί άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι «Με χαλάει» από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, και εκεί είχε και τις πιο βαθιές συζητήσεις με τον φίλο του, Μάρκο Σεφερλή, για το μέλλον τους: «Λέγαμε "Θα τα καταφέρουμε; Θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους; Να ζήσουμε όπως ονειρευόμαστε;" Και τα καταφέραμε».

Παρά τις δυσκολίες και τις στιγμές αμφιβολίας, ο Γιώργος παραμένει δυνατός και αποφασισμένος να συνεχίσει με αισιοδοξία: «Πέρασα πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα και δε σκοπεύω να τα παρατήσω. Όταν αδικούμαι, στεναχωριέμαι και λίγο συγκινούμαι, όμως το κλάμα δεν είναι για μένα».