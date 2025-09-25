Τσαλίκης: Το πρόβλημα υγείας και τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή του

Τσαλίκης: «Nα μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνιση, γιατί ο καθένας μπορεί να περνάει το δικό του ζόρι και το δικό του βάσανο»/ βίντεο Happy Day

Στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και τα επικριτικά σχόλια που λάμβανε στα social media σχετικά με την εμφάνισή του αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο Γιώργος Τσαλίκης επί σκηνής, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Κρέμες δε βάζω, ίσως, τον τελευταίο καιρό, μετά την περιπέτεια υγείας που είχα πέρυσι, προσέχω τη διατροφή μου. Όπως βλέπετε, έχουν φύγει πλέον τα οιδήματα από τις κορτιζόνες», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στην εκπομπή Happy Day.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θύμισε πως ο Γιώργος Τσαλίκης είχε μιλήσει πέρυσι για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη φωνή του και μετά που διαγνώσθηκε με πνευμονία, οπότε χρειάστηκε να κάνει αγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρόβλημα υγείας του Γ. Τσαλίκη/ βίντεο Happy Day

«Είμαι υγιής και αυτό εύχομαι και σε όλο τον κόσμο, να είναι γερός και να μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνιση, γιατί ο καθένας μπορεί να περνάει το δικό του ζόρι και το δικό του βάσανο», συμπλήρωσε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει πέρυσι πως έπαιρνε κορτιζόνη για περίπου 4 μήνες και πως λάμβανε προσβλητικά μηνύματα στα social media, καθώς φαινόταν πρησμένος. Του έλεγαν ότι κάνει αισθητικές επεμβάσεις και πώς είναι έτσι. «Για να μιλήσω λίγο για την τοξικότητα που υπάρχει στα social media kai τους ανθρώπους που θα σταθούν στο αν είσαι πιο πρησμένος και τι έχει γίνει. Σκέφτομαι τα παιδιά μου που είναι σε ευαίσθητες ηλικίες, ότι τέτοιου είδους σχόλια όπως "τι έκανες στη μούρη σου μπάζο;" και τα λοιπά, να τα πάρουν από κάτω», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά τότε.