Τσαλίκης: Το πρόβλημα υγείας και τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή του

«Όπως βλέπετε, έχουν φύγει τα οιδήματα από τις κορτιζόνες»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 15:53 Ο Προπονητής Τάε Κβον Ντο Μιλά Μετά Την Αθώωσή Του
25.09.25 , 15:50 Μία ημέρα η εκπαίδευση του 20χρονου Τάσου: «Του έδειξαν λάθος είσοδο»
25.09.25 , 15:30 «Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι» σήμερα στους κινηματογράφους
25.09.25 , 15:29 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
25.09.25 , 15:27 Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ
25.09.25 , 15:21 «Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
25.09.25 , 15:11 Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
25.09.25 , 14:49 Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»
25.09.25 , 14:48 Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη
25.09.25 , 14:34 Μαρινέλλα: Σαν σήμερα κατέρρευσε στο Ηρώδειο - «Τα μάτια της είναι κλειστά»
25.09.25 , 14:31 Γιάννης Αϊβάζης ξεκαθαρίζει για προσωπική ζωή: «Είμαι μόνος, δεν έχω κάτι»
25.09.25 , 14:24 O Oμπράντοβιτς βρήκε τον νέο «Ναν»
25.09.25 , 14:22 Θρήνος στη Φωκίδα: Νεκρό 5χρονο αγοράκι μετά από ίωση
25.09.25 , 14:07 Τσαλίκης: Το πρόβλημα υγείας και τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή του
25.09.25 , 14:07 Βούλγαρη για τον σύζυγό της: «Στην αρχή δεν του έδινα σημασία, δεν υπήρχε»
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ
Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελενίτσα» του Ρετιρέ
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τσαλίκης: «Nα μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνιση, γιατί ο καθένας μπορεί να περνάει το δικό του ζόρι και το δικό του βάσανο»/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και τα επικριτικά σχόλια που λάμβανε στα social media σχετικά με την εμφάνισή του αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσαλίκης

Ο Γιώργος Τσαλίκης επί σκηνής, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Γιώργος Τσαλίκης επί σκηνής, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Κρέμες δε βάζω, ίσως, τον τελευταίο καιρό, μετά την περιπέτεια υγείας που είχα πέρυσι, προσέχω τη διατροφή μου. Όπως βλέπετε, έχουν φύγει πλέον τα οιδήματα από τις κορτιζόνες», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στην εκπομπή Happy Day. 

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Τσαλίκης - Η επέμβαση που έκανε

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θύμισε πως ο Γιώργος Τσαλίκης είχε μιλήσει πέρυσι για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη φωνή του και μετά που διαγνώσθηκε με πνευμονία, οπότε χρειάστηκε να κάνει αγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τσαλίκης: Το πρόβλημα υγείας και τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή του

Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρόβλημα υγείας του Γ. Τσαλίκη/ βίντεο Happy Day

«Είμαι υγιής και αυτό εύχομαι και σε όλο τον κόσμο, να είναι γερός και να μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνιση, γιατί ο καθένας μπορεί να περνάει το δικό του ζόρι και το δικό του βάσανο», συμπλήρωσε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει πέρυσι πως έπαιρνε κορτιζόνη για περίπου 4 μήνες και πως λάμβανε προσβλητικά μηνύματα στα social media, καθώς φαινόταν πρησμένος. Του έλεγαν ότι κάνει αισθητικές επεμβάσεις και πώς είναι έτσι. «Για να μιλήσω λίγο για την τοξικότητα που υπάρχει στα social media kai τους ανθρώπους που θα σταθούν στο αν είσαι πιο πρησμένος και τι έχει γίνει. Σκέφτομαι τα παιδιά μου που είναι σε ευαίσθητες ηλικίες, ότι τέτοιου είδους σχόλια όπως "τι έκανες στη μούρη σου μπάζο;" και τα λοιπά, να τα πάρουν από κάτω», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά τότε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
 |
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
 |
ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top