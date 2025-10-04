Γλυφάδα: Έκλεψαν τον αντιπεριφερειάρχη μπροστά στον Κυρανάκη!

Οι δράστες άρπαξαν πάνω από 1.000€

Σοβαρό περιστατικό κλοπής σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε γνωστό εστιατόριο στη Γλυφάδα, όταν ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών, Χρήστος Θεοδωρόπουλος, έπεσε θύμα δύο δραστών την ώρα που δειπνούσε με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου κατέγραψαν δύο άτομα να πλησιάζουν το τραπέζι του αντιπεριφερειάρχη. Χωρίς να τους απασχολήσει η παρουσία δεκάδων θαμώνων, άρπαξαν από το σακάκι του το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε πάνω από 1.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, ενώ το κατάστημα παρέδωσε αμέσως το καταγραφικό υλικό στις Αρχές.

Την ώρα της κλοπής, στο ίδιο τραπέζι βρισκόταν και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το γεγονός αυτό εντείνει τα ερωτήματα για το αν η ενέργεια των δραστών ήταν οργανωμένη ή αν πρόκειται για μια τυχαία «χρυσή ευκαιρία».

Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Γλυφάδας.

