Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια

«Πρέπει να δούμε αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο για το αναφυλακτικό σοκ»

04.10.25 , 10:21
Ελλαδα
Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με εντολή εισαγγελέα διατάχθηκε η εκταφή της 28χρονης εγκύου, που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας. Η εκταφή θα γίνει σήμερα, παρουσία αστυνομικών αρχών και ιατροδικαστή. 

Άρτα: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ζητά απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 28χρονης Σπυριδούλας.

Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»

«Όντως διατάχθηκε την Πέμπτη 2/10, μετά το μεσημέρι, μια κατεπείγουσα προκαταρκτική προς τους αστυνομικούς της αστυνομικής διεύθυνσης Άρτας, καθώς έχει υποβληθεί μήνυση από την πλευρά των συγγενών της άτυχης κοπέλας. Έχει ξεκινήσει ένας κύκλος πολλών καταθέσεων τόσο από την πλευρά της οικογένειας όσο και από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που η κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο. Βεβαίως θα χρειαστούν και αρκετά έγγραφα από την νοσηλεία της κοπέλας, τι ακριβώς διαπίστωσαν οι γιατροί και ποια σκευάσματα της χορηγήθηκαν ώστε να έχει πλήρη εικόνα ο αρμόδιος εισαγγελέας», επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, στην εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Άρτα: H 28χρονη έγκυος που έχασε τη ζωή της μετά από αναφυλακτικό σοκ στο νοσοκομείο Άρτας

Άρτα: H 28χρονη έγκυος που έχασε τη ζωή της μετά από αναφυλακτικό σοκ στο νοσοκομείο Άρτας

Η 28χρονη μητέρα ενός μικρού κοριτσιού βρισκόταν στους πρώτους μήνες της δεύτερης εγκυμοσύνης. Το βράδυ της Κυριακής 28/9, εμφάνισε πόνους στην κοιλιά και αιμορραγία και πήγε με τον σύζυγό της στο νοσοκομείο Άρτας, όπου εκεί κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτεί. Της χορηγήθηκε αντιβίωση ευρέος φάσματος, αλλά παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ. Μάλιστα, ο σύζυγός της κατέθεσε πως όταν απευθύνθηκε στη νοσηλεύτρια, λέγοντας της πως για μούδιαζαν τα χέρια της γυναίκας του και είχε τάση για έμετο, εκείνη του απάντησε «κι εμείς τι να κάνουμε;».

Άρτα: H 28χρονη έγκυος που έχασε τη ζωή της μετά από αναφυλακτικό σοκ στο νοσοκομείο Άρτας

Άρτα: H 28χρονη έγκυος που έχασε τη ζωή της μετά από αναφυλακτικό σοκ στο νοσοκομείο Άρτας

Στη συνέχεια, όταν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντιλήφθηκε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό, αφού είχε πρηστεί ο λαιμός της και δεν μπορούσαν να τη διασωληνώσουν, επειδή η ΜΕΘ ήταν γεμάτη, ο εντατικολόγος και ο αναισθησιολόγος πήγαν στον θάλαμο που βρισκόταν κι εκεί στήθηκε μια πρόχειρη ΜΕΘ.

Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Ο οργανισμός της 28χρονης κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Για σχεδόν μία ημέρα οι γιατροί έδωσαν μάχη να τη σταθεροποιήσουν, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. H 28χρονη υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή με αποτέλεσμα να καταλήξει. 

Γιαννάκος: «Πρέπει να δούμε αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εξήγησε μιλώντας στην ίδια εκπομπή, πως μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να αντιμετωπιστεί στα νοσοκομεία της χώρας, αρκεί να τηρηθεί σωστά το πρωτόκολλο γι΄ αυτές τις περιπτώσεις. 

«Έχουμε μία γυναίκα, η οποία έρχεται σε ένα νοσοκομείο, που πράγματι είναι υποστελεχωμένο όπως όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας, αλλά όμως μπορεί να αντιμετωπίσει με το υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ένα αναφυλακτικό σοκ, μία αλλεργική αντίδραση. Διότι στην μαιευτική κλινική εκείνη την ώρα νοσηλευόταν τέσσερις ασθενείς, τέσσερις γυναίκες, εκ των οποίων μόνο μία ήταν πριν από λίγες ώρες, δηλαδή αυτή η τραγική γυναίκα που ήθελε μια ιδιαίτερη προσοχή.

Υπήρχαν μία νοσηλεύτρια, μία μαία και μία ειδικευόμενη γιατρός. Πράγματι, ο ειδικευμένος γιατρός, ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής ήταν σε εφημερία ετοιμότητας από το σπίτι, αλλά στη διπλανή πόρτα όμως της μαιευτικής κλινικής υπάρχει η μονάδα εντατικής θεραπείας που υπήρχε εντατικολόγος εκείνη την ώρα και υπάρχει και το χειρουργικό τμήμα που υπήρχε αναισθησιολόγος», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Πρέπει να δούμε αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις. Η αντιβίωση πώς χορηγήθηκε, αν αντιδράσαμε αμέσως μετά την αναφυλακτική αντίδραση στον οργανισμό, ή αν χορηγήθηκαν τα απαραίτητα φάρμακα και πώς χορηγήθηκαν, ή αν κλήθηκαν οι αναισθησιολόγοι γιατροί, ο εντατικολόγος έγκαιρα, όλα αυτά είναι ζήτημα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, της εισαγγελικής έρευνας έχουν δικαίωμα οι συγγενείς, η οικογένεια να μάθει από τι ακριβώς έφυγαν δύο ανθρώπινες ζωές», συμπλήρωσε.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
