Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, διέταξε η εισαγγελία της Άρτας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου, η οποία υπέστη αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης.
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, κατατέθηκε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, και καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, όπως και ότι ο γιατρός δεν ήταν παρών κατά της εισαγωγή και χορήγηση της αντιβίωσης κι έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο. Ζητά επίσης άμεση εκταφή για να γίνει νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.
Μάλιστα χθες το βράδυ ο σύζυγος της 28χρονης και συγγενείς της μετέβησαν στη Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας για να καταθέσουν όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο.
Άρτα: Ο γιατρός που εφημέρευε ήταν στο σπίτι του
Η 28χρονη πήγε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με αιμορραγία, πόνους στην κοιλιά και σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του χορήγησαν αντιβίωση και ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.
«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστήριζε ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε», επεσήμανε η δικηγόρος της οικογένειας στο Mega.
Άρτα: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Ο σύζυγος της 28χρονος, φέρεται να κατέθεσε πως ο γιατρός που βρισκόταν σε εφημερία ετοιμότητας βρισκόταν στο σπίτι του και πως έδινε τηλεφωνικά οδηγίες στη νοσηλεύτρια και στον ειδικευόμενο γιατρό για την χορήγηση της αντιβίωσης.
Σύμφωνα με τη δικηγόρο, πριν τη χορήγηση της αντιβίωσης, είχε δοθεί ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να διερωτάται τώρα εάν υπήρξε αντίδραση μεταξύ των δύο φαρμάκων.
Όταν χορηγήθηκε η αντιβίωση η 28χρονη άρχισε να εμφανίζει κάποια συμπτώματα, που συνήθως χτυπούν καμπανάκι στους γιατρούς ότι υπάρχει αλλεργικό σοκ. Συγκεκριμένα άρχισαν να μουδιάζουν τα χέρια της και είχε τάση για εμετό. Μάλιστα όταν ο σύζυγός της πήγε σε μια νοσηλεύτρια και της ανέφερε την κατάσταση της συζύγου του, η απάντησή της φέρεται να ήταν «κι εμείς τι να κάνουμε;».
Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»
Στη συνέχεια, όταν αντιλήφθηκαν πως συμβαίνει κάτι σοβαρό, αφού είχε πρηστεί ο λαιμός της και δεν μπορούσαν να τη διασωληνώσουν, επειδή η ΜΕΘ ήταν γεμάτη, ο εντατικολόγος και ο αναισθησιολόγος πήγαν στον θάλαμο που βρισκόταν κι εκεί στήθηκε μια πρόχειρη ΜΕΘ.
Ο οργανισμός της 28χρονης κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν, όμως όσο περνούσαν οι ώρες η κατάσταση επιδεινωνόταν και τελικά η γυναίκα πέθανε.
Θρήνος στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος μετά από εισαγωγή στο νοσοκομείο
Ο πατέρας της εγκύου, είπε πως η κόρη του δεν είχε κάποια επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της και μόνο την Κυριακή είχε μια αιμορραγία και γι’ αυτό πήγε στο νοσοκομείο. Ο ίδιος δε θέλησε να μιλήσει για ιατρικό λάθος, ωστόσο τόνισε πως η οικογένεια θέλει να μάθει την αλήθεια και αυτό θα γίνει από τη στιγμή που έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.
Άρτα: Το αναφέρουν πηγές του νοσοκομείο
Το νοσοκομείο της Άρτας διέταξε ΕΔΕ για να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου της 28χρονης.
Πηγές του νοσοκομείου αναφέρουν ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους γιατρούς όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.
Μιλούν για μια μικρή αιμορραγία που δεν ανησύχησε τους γιατρούς, που το αντιμετώπισαν, όπως αντιμετωπίζουν ανάλογα περιστατικά. Δηλαδή χορήγησαν προληπτικά αντιβιοτική αγωγή. Όμως αμέσως μετά τη χορήγηση της αντιβίωσης η 28χρονη άρχισε να μην αισθάνεται καλά, ενώ είπε στους γιατρούς ότι ζεσταινόταν. Αμέσως μετά έκανε δύο φορές εμετό κι άρχισε να μελανιάζει.
Όλοι οι γιατροί βρέθηκαν αμέσως από πάνω της, όμως υπέστη μια πρώτη ανακοπή και μετά από αρκετές ώρες και μια δεύτερη, με αποτέλεσμα να καταλήξει.
Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο αναφέρει πως η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη διάρκεια χορήγησης του αντιβιοτικού φαρμάκου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.