Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, διέταξε η εισαγγελία της Άρτας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου, η οποία υπέστη αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, κατατέθηκε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, και καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, όπως και ότι ο γιατρός δεν ήταν παρών κατά της εισαγωγή και χορήγηση της αντιβίωσης κι έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο. Ζητά επίσης άμεση εκταφή για να γίνει νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η οικογένεια της 28χρονης κατέθεσε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Μάλιστα χθες το βράδυ ο σύζυγος της 28χρονης και συγγενείς της μετέβησαν στη Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας για να καταθέσουν όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο.

Άρτα: Ο γιατρός που εφημέρευε ήταν στο σπίτι του

Η 28χρονη πήγε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με αιμορραγία, πόνους στην κοιλιά και σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του χορήγησαν αντιβίωση και ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο σύζυγος της 28χρονης κατέθεσε στην αστυνομία πως ο γιατρός που είχε εφημερία βρισκόταν στο σπίτι του κι έδινε τηλεφωνικά οδηγίες για τη χορήγηση της αντιβίωσης

«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστήριζε ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε», επεσήμανε η δικηγόρος της οικογένειας στο Mega.

Ο σύζυγος της 28χρονος, φέρεται να κατέθεσε πως ο γιατρός που βρισκόταν σε εφημερία ετοιμότητας βρισκόταν στο σπίτι του και πως έδινε τηλεφωνικά οδηγίες στη νοσηλεύτρια και στον ειδικευόμενο γιατρό για την χορήγηση της αντιβίωσης.

Η 28χρονη πήγε στο νοσοκομείο της Άρτας με αιμορραγία και πόνο στην κοιλιά

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, πριν τη χορήγηση της αντιβίωσης, είχε δοθεί ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να διερωτάται τώρα εάν υπήρξε αντίδραση μεταξύ των δύο φαρμάκων.

Όταν χορηγήθηκε η αντιβίωση η 28χρονη άρχισε να εμφανίζει κάποια συμπτώματα, που συνήθως χτυπούν καμπανάκι στους γιατρούς ότι υπάρχει αλλεργικό σοκ. Συγκεκριμένα άρχισαν να μουδιάζουν τα χέρια της και είχε τάση για εμετό. Μάλιστα όταν ο σύζυγός της πήγε σε μια νοσηλεύτρια και της ανέφερε την κατάσταση της συζύγου του, η απάντησή της φέρεται να ήταν «κι εμείς τι να κάνουμε;».

Η οικογένεια ζητά την εκταφή της σορού για τη διεξαγωγή νεκροψίας - νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων

Στη συνέχεια, όταν αντιλήφθηκαν πως συμβαίνει κάτι σοβαρό, αφού είχε πρηστεί ο λαιμός της και δεν μπορούσαν να τη διασωληνώσουν, επειδή η ΜΕΘ ήταν γεμάτη, ο εντατικολόγος και ο αναισθησιολόγος πήγαν στον θάλαμο που βρισκόταν κι εκεί στήθηκε μια πρόχειρη ΜΕΘ.

Ο οργανισμός της 28χρονης κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν, όμως όσο περνούσαν οι ώρες η κατάσταση επιδεινωνόταν και τελικά η γυναίκα πέθανε.

Ο πατέρας της εγκύου, είπε πως η κόρη του δεν είχε κάποια επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της και μόνο την Κυριακή είχε μια αιμορραγία και γι’ αυτό πήγε στο νοσοκομείο. Ο ίδιος δε θέλησε να μιλήσει για ιατρικό λάθος, ωστόσο τόνισε πως η οικογένεια θέλει να μάθει την αλήθεια και αυτό θα γίνει από τη στιγμή που έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.

Άρτα: Το αναφέρουν πηγές του νοσοκομείο

Το νοσοκομείο της Άρτας διέταξε ΕΔΕ για να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου της 28χρονης.

Η 28χρονη είχε ένα ακόμα παιδάκι δύο ετών

Πηγές του νοσοκομείου αναφέρουν ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους γιατρούς όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Μιλούν για μια μικρή αιμορραγία που δεν ανησύχησε τους γιατρούς, που το αντιμετώπισαν, όπως αντιμετωπίζουν ανάλογα περιστατικά. Δηλαδή χορήγησαν προληπτικά αντιβιοτική αγωγή. Όμως αμέσως μετά τη χορήγηση της αντιβίωσης η 28χρονη άρχισε να μην αισθάνεται καλά, ενώ είπε στους γιατρούς ότι ζεσταινόταν. Αμέσως μετά έκανε δύο φορές εμετό κι άρχισε να μελανιάζει.

Όλοι οι γιατροί βρέθηκαν αμέσως από πάνω της, όμως υπέστη μια πρώτη ανακοπή και μετά από αρκετές ώρες και μια δεύτερη, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο αναφέρει πως η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη διάρκεια χορήγησης του αντιβιοτικού φαρμάκου.