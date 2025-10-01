Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος μίας εγκύου στον τρίτο μήνα της κύησης. Η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο της Άρτας με πόνους και κατέληξε από αλλεργικό σοκ, μετά τη χορήγηση αντιβιοτικού. 

Θρήνος στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος μετά από εισαγωγή στο νοσοκομείο

Η 28χρονη κοπέλα ήταν έγκυος μόλις λίγων εβδομάδων. Ένιωσε πόνους το βράδυ της Κυριακής και πήγε με τον σύζυγό της στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε αιμορραγία. Το έμβρυο ζούσε, σύμφωνα με πληροφορίες. Της έκαναν εισαγωγή στη γυναικολογική κλινική και το προσωπικό της χορήγησε ενδοφλέβια αγωγή. Όμως εμφάνισε αλλεργικό σοκ, μεταφέρθηκε στην Εντατική και δυστυχώς κατέληξε σήμερα το πρωί αφού υπέστη ανακοπή, μετά από πολυοργανική ανεπάρκεια. 

Νεκρή έγκυος Άρτα

Η άτυχη κοπέλα ήταν πολύ γνωστό και αγαπητό πρόσωπο στο Πολύδροσο Άρτας, όπου κηδεύτηκε το απόγευμα. Πριν από λίγες μέρες έκανε μία «προφητική» ανάρτηση στο προφίλ της για το πόσο απαιτητική διαδικασία είναι η εγκυμοσύνη για το σώμα της γυναίκας.

Είχε μία κορούλα δύο ετών, την οποία αφήνει πίσω. Η οικογένειά της είναι συντετριμμένη και ελπίζει να δοθούν απαντήσεις από την ΕΔΕ που διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου.

Νεκρή έγκυος σε νοσοκομείο της Άρτας

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Το Νοσοκομείο Άρτας εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση θανάτου της 28χρονης στην οποία αναφέρει: 

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας  (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

 

