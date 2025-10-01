Θρήνος στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος μετά από εισαγωγή στο νοσοκομείο

Όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για τον θάνατο της 28χρονης κοπέλας / Βίντεο Mega

Θρήνος στην Άρτα από τον ξαφνικό θάνατο μιας 28χρονης κοπέλας που βρισκόταν στις πρώτες εβδομάδες της κύησης.

Η νεαρή γυναίκα προσήλθε στο νοσοκομείο με έντονους πόνους και αιμορραγία την Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός. Οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση, όμως λίγο αργότερα παρουσίασε ισχυρή αλλεργική αντίδραση που εξελίχθηκε σε σοκ.

Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Για σχεδόν μία ημέρα οι γιατροί έδωσαν μάχη να τη σταθεροποιήσουν, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. H 28χρονη υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Για το περιστατικό διετάχθη ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα εξετάσει λεπτομερώς τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης και τα γεγονότα που οδήγησαν στο θανατηφόρο αλλεργικό σοκ.

Η κηδεία της 28χρονης που άφησε πίσω της ένα παιδάκι δύο ετών έγινε το απόγευμα της Τετάρτης σε κλίμα οδύνης.